L'euro en hausse face au dollar qui reprend son souffle

Londres (awp/afp) - L'euro montait face au dollar vendredi, au lendemain de la publication d'un indice des prix à la consommation moins élevé que prévu aux États-Unis, et alors que l'Italie pourrait peser sur la monnaie unique.Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1960 dollar contre 1,1915 dollar jeudi à 21H00 GMT et 1,1851 dollar mercredi soir.La monnaie unique européenne montait également face à la devise japonaise à 130,60 yens, contre 130,35 yens jeudi soir.Le billet vert baissait face à la monnaie nipponne à 109,19 yens, contre 109,40 yens la veille."Le marché semble avoir commencé à perdre l'appétit pour pousser le dollar plus haut", ont commenté les analystes d'UniCredit au lendemain de la publication d'une inflation moins élevée que prévu et après plusieurs semaines de hausse quasi continue.La veille, l'indice CPI des prix à la consommation aux États-Unis a avancé de 0,2% en avril tandis que les analystes s'attendaient à une progression de 0,3%.Sur une base annuelle, la hausse des prix est de 2,5%, soit 0,1 point inférieur aux anticipations.L'inflation est l'un des principaux critères qui oriente les choix de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur ses taux.Une inflation plus faible qu'anticipé suggère une action moins énergique de la Fed sur les taux, et par effet d'entraînement une perspective de rendement moins grande sur la monnaie américaine qui perd un peu de son attrait.Du côté de l'euro, "le risque politique italien refait surface", ont estimé les analystes de Saxo Banque.Silvio Berlusconi a ouvert la voie mercredi soir à la formation du premier gouvernement anti-système en Italie en donnant son feu vert à un accord entre son alliée la Ligue (extrême droite) et le Mouvement 5 étoiles (M5S).Selon les médias italiens, si les deux mouvements s'accordent, un nouveau chef de gouvernement pourrait être nommé dès lundi. Un scénario qui inquiète les marchés même si du côté des changes, les conséquences sont encore mesurées.Les deux partis "ont atténué leur rhétorique concernant un référendum sur leur appartenance à la zone euro. Ainsi, nous ne voyons toujours pas de risque existentiel émerger à nouveau pour l'euro", a estimé Lee Hardman, analyste pour MUFG, précisant que ces tractations avaient pour l'instant un effet légèrement négatif sur la monnaie unique.En fin de séance européenne, les cambistes s'intéresseront à un discours du gouverneur de la Banque centrale européenne Mario Draghi, en attendant des chiffres importants sur la croissance trimestrielle et l'inflation, la semaine prochaine.Enfin, la livre remontait légèrement face au dollar et à l'euro, après avoir baissé la veille dans la foulée de la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) de maintenir ses taux.L'institution a revu à la baisse ses prévisions de croissance, mais a voulu marteler sa confiance sur l'orientation de l'économie, son gouverneur Mark Carney sous-entendant qu'une remontée des taux devrait avoir lieu cette année."Comme la Banque d'Angleterre, le marché est maintenant dans un mode attentiste concernant la prochaine décision de hausse des taux", a expliqué Miles Eakers,analyste pour Centtrip.Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.324,17 dollars, contre 1.321,60 dollars jeudi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.542,73 dollars, contre 9.092,67 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3307 yuans pour un dollar, contre 6,3492 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.Cours de vendredi Cours de jeudi---------------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1960 1,1915EUR/JPY 130,60 130,35EUR/CHF 1,1940 1,1953EUR/GBP 0,8817 0,8815USD/JPY 109,19 109,40USD/CHF 0,9983 1,0036GBP/USD 1,3567 1,3519bur-ktr/LyS(AWP / 11.05.2018 16h16)