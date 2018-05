L'euro en légère hausse face au dollar avant la formation du gouvernement

italienTokyo (awp/afp) - L'euro montait légèrement face au dollar mardi alors que le nouveau président du Conseil italien Carlo Cottarelli, incarnation de l'austérité budgétaire, doit former un gouvernement technique avant la tenue de nouvelles élections.Vers 06H00 GMT, la monnaie unique européenne valait 1,1631 dollar, contre 1,1625 dollar lundi à 21H00 GMT.Le devise européenne baissait face à la monnaie nippone, à 126,88 yens, contre 127,19 yens lundi soir.Le dollar reculait lui aussi face à la devise japonaise, à 109,09 yens contre 109,42 yens lundi soir.Le président italien, Sergio Mattarella, a chargé lundi Carlo Cottarelli, 64 ans, ancien haut responsable du Fonds monétaire international (FMI) et incarnation de l'austérité budgétaire, de former un gouvernement jusqu'à la tenue de nouvelles élections, qui auront lieu vraisemblablement à l'automne ou, "au plus tard", début 2019.M. Cottarelli, surnommé "M. Ciseaux" pour son rôle dans la réduction des dépenses publiques en 2013-2014, prend la tête du 65ème gouvernement italien après le veto spectaculaire de M. Mattarella à un exécutif populiste sans garantie de maintien dans l'euro, au nom de la défense des intérêts italiens en Europe."L'euro est piégé entre un marché européen ouvert et libre et les vagues croissantes de populisme d'inspiration nationale qui menacent une fois de plus de contagion autour de la Méditerranée ", a déclaré Stephen Innes, de OANDA."L'Italie plonge dans une crise politique et le risque important auquel sont confrontés les marchés est de savoir si l'Italie sera une autre Espagne ou si elle se transformera en une autre Grèce", a-t-il dit dans un commentaire.De son côté, la National Australia Bank a estimé dans une note que "les craintes d'une crise existentielle de l'euro s'intensifient du fait de la tourmente politique en Italie"."La Ligue, plus que le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), a connu une hausse de popularité au cours des dernières semaines, ce qui suggère que dans une nouvelle élection, ce parti pourrait l'emporter", a ajouté la banque.Vers 06H00 GMT, l'once d'or valait 1.298,25 dollars, contre 1.298,11 dollars lundi.Le bitcoin valait 7.102,39 dollars, contre 7.214,80 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,4123 yuans pour un dollar, contre 6,3993 yuans lundi à 21H00 GMT.Cours de mardi Cours de lundi-------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1631 1,1625EUR/JPY 126,88 127,19EUR/CHF 1,1552 1,1553EUR/GBP 0,8735 0,8733USD/JPY 109,09 109,42USD/CHF 0,9932 0,9936GBP/USD 1,3315 1,3311bur-php/spi(AWP / 29.05.2018 08h34)