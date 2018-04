L'euro en léger repli face au dollar

Tokyo (awp/afp) - L'euro reculait très légèrement vendredi face au dollar, la monnaie américaine montant également contre le yen, alors que l'inflation reste très faible au Japon et que les taux d'intérêts américains à long terme ont continué à grimper jeudi.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2340 dollar contre 1,2346 dollar jeudi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait au contraire un peu face à la devise japonaise à 132,83 yens, contre 132,55 yens la veille au soir.Le billet vert progressait face à la monnaie nipponne à 107,64 yens, contre 107,37 yens mercredi soir.Au Japon, la hausse des prix à la consommation (hors denrées périssables) sur un an est revenue à 0,9% en mars, après 1% en février, ralentissement qui souligne les difficultés pour la banque centrale nippone d'atteindre son objectif d'inflation de 2%, maintes fois repoussé depuis le lancement d'une ambitieuse politique monétaire au printemps 2013."La publication de l'indice des prix à la consommation au Japon et des événements étrangers prévus comme la réunion de G20 de ministres des Finances et de banquiers centraux est perçu comme ayant un impact limité" sur le marché des changes, a cependant tempéré dans une note à ses clients la maison de courtage Mizuho Securities."Le marché se concentre plutôt sur des taux d'intérêt à long terme américains," a-t-il ajouté.Sur le marché obligataire américain, le taux d'emprunt des Etats-Unis à 10 ans avait monté nettement jeudi, évoluant vers 20H30 GMT à 2,912% contre 2,873% mercredi soir quand celui à 30 ans s'affichait à 3,103% contre 3,060% à la précédente clôture."Les investisseurs devraient ... prendre en compte l'envol des prix du pétrole et l'impact inflationniste possible qu'ils pourraient avoir sur la courbe des rendements obligataires américains", ce qui pourrait déstabiliser le marché, a également estimé Stephen Innes, responsable de la négociation pour l'Asie Pacifique chez Oanda.Les cours du pétrole se stabilisaient à un haut niveau vendredi en Asie dans un marché volatil, en attendant une réunion de l'Opep dans un contexte d'inquiétudes sur les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.Vers 04h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai rebaissait légèrement, perdant quatre cents à 68,25 dollars dans les échanges électroniques en Asie, mais il avait gagné 27 cents jeudi, porté par le recul des réserves de brut américaines et des déclarations saoudiennes jugées positives.Les échanges sur la partié euro/dollar "semblent exceptionnellement liquides dans la zone de cours de 1,24, mais manquent d'élan dans l'une ou l'autre direction," a encore observé Stephen Innes.Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.342,19 dollars contre 1.345,60 dollars mercredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.282,92 dollars, contre 8.233,85 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,2856 yuans pour un dollar contre 6,2791 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Cours de vendredi Cours de jeudi---------------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2340 1,2346EUR/JPY 132,83 132,55EUR/CHF 1,2000 1,1992EUR/GBP 0,8765 0,8662USD/JPY 107,64 107,37USD/CHF 0,9724 0,9713GBP/USD 1,4078 1,4087bur-nth/spi(AWP / 20.04.2018 08h27)