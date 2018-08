L'euro en légère baisse face à un dollar porté par les bons signaux de la Fed

Tokyo (awp/afp) - L'euro reculait légèrement jeudi face au dollar après une décision sans surprise de la banque centrale américaine (Fed) et un rapport encourageant sur l'emploi aux États-Unis.Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1653 dollar, contre 1,1660 dollar mercredi vers 21H00 GMT.La devise européenne était en recul face à la monnaie nipponne à 129,99 yens, contre 130,27 yens mercredi soir.Le dollar était en baisse face au yen à 111,55 yens, contre 111,73 yens mercredi soir.Le billet vert a maintenu sa progression face à l'euro après la publication d'un communiqué de la Fed montrant que l'institution, qui a déjà relevé ses taux deux fois depuis le début de l'année, n'avait pas décidé de les modifier une nouvelle fois dans l'immédiat."Cette séquence autour de la réunion du Comité monétaire (FOMC) a eu encore moins d'effets qu'attendu", a estimé Stephen Innes, responsable du trading Asie-Pacifique chez OANDA, dans un commentaire.La Fed a aussi insisté sur le "rythme fort" de progression de l'activité de l'économie américaine et a relevé que les dépenses de consommation, locomotive de la croissance, ont "augmenté fortement".En attendant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi en juillet, les chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé diffusés mercredi confirment le dynamisme de l'économie américaine: le secteur privé a en juillet procédé à 219.000 nouvelles embauches, alors que les analystes misaient sur 175.000 nouveaux postes."Dans un contexte de croissance américaine solide, la Fed va certainement poursuivre l'augmentation progressive des taux tous les trois mois", a estimé Mizuho Securities dans une note à ses clients.Les acteurs financiers s'attendent en effet déjà à 90% à un relèvement des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion monétaire du 26 septembre pour éviter la surchauffe, selon un baromètre calculé par CME-Group.Une hausse des taux directeurs rend une monnaie plus attractive et donc plus rémunératrice pour les cambistes.La demande de dollar est également soutenue par les inquiétudes autour de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine.L'administration Trump a confirmé mercredi qu'elle examinait la possibilité de taxer encore davantage les marchandises chinoises et qu'elle envisage une taxe de 25% sur 200 milliards de biens chinois importés, contre 10% évoqués jusque-là.Jeudi, c'est au tour de la Banque d'Angleterre de dévoiler sa dernière décision de politique monétaire. Selon les commentateurs, elle devrait très probablement opter pour une hausse de son taux directeur de 0,25 point et procéderait donc au second relèvement depuis la crise financière internationale, après celui effectué en novembre dernier.Vers 06H00 GMT, l'once d'or valait 1.220,43 dollars, contre 1.215,95 dollars mercredi à 21H00 GMT.La monnaie chinoise s'échangeait à 6,8147 yuans pour un dollar contre 6,8230 yuans pour un dollar mercredi soir.Le bitcoin s'échangeait à 7.665,36 dollars, contre 7.482,23 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi-----------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1653 1,1660EUR/JPY 129,99 130,27EUR/CHF 1,1565 1,1566EUR/GBP 0,8891 0,8883USD/JPY 111,55 111,73USD/CHF 0,9925 0,9921GBP/USD 1,3105 1,3127bur-cv/nas(AWP / 02.08.2018 08h40)