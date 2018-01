L'euro en légère baisse face au dollar, malgré des indicateurs européens

Paris (awp/afp) - L'euro baissait légèrement face au dollar vendredi en dépit de données encourageantes en zone euro et alors que le billet vert restait affecté par la prudence de la Réserve fédérale américaine (Fed) malgré un bond des créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis.Vers 07H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,2063 dollar contre 1,2068 dollar jeudi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 136,43 yens pour un euro contre 136,03 yens jeudi soir.Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 113,10 yens pour un dollar contre 112,72 yens la veille.L'euro avait fortement progressé jeudi face au dollar après la publication d'indicateurs sur le secteur des services dans plusieurs grands pays de la zone euro, en particulier en Allemagne, bien reçus par les cambistes. Il avait ainsi atteint 1,2089 dollar, un nouveau sommet en quatre mois.Depuis la fin 2017, les indicateurs en zone euro sont prometteurs et portent la monnaie unique.En effet, ces bons indicateurs laissent à penser aux cambistes que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait être poussée à réduire son soutien monétaire plus rapidement que prévu et augmenter ses taux d'intérêt plus tôt que dans le courant 2019, selon des analystes.Le marché des changes restait fortement influencé par le billet vert, après la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) qui avait débouché le mois dernier sur une troisième hausse des taux d'intérêt en 2017.Ces minutes n'ont pas permis de fournir plus d'indices sur les perspectives de la politique monétaire de la Fed au-delà de ce qui a déjà été communiqué en décembre, ont noté des analystes.Presque tous les membres du Comité ont réaffirmé s'attendre à ce que des hausses progressives des taux soient appropriées en 2018 en raison d'une croissance un peu supérieure à la tendance, un marché du travail robuste, une amélioration des conditions financières et le stimulus économique découlant de la réforme fiscale.Mais les membres de la Fed se sont cependant montrés plutôt divisés sur l'évolution des taux d'intérêt en 2018, car les perspectives d'inflation restent source d'interrogations.Les cambistes attendent la publication dans la journée de vendredi du rapport officiel mensuel sur l'emploi et le chômage dans la première économie mondiale, un indicateur majeur pour en jauger la santé économique.Vers 07H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 88,95 pence pour un euro. Elle progressait aussi face au billet vert, à 1,3561 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1769 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9757 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,4896 yuans pour un dollar contre 6,4935 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 14.957,36 dollars contre 15.026,11 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------06H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2063 1,2068EUR/JPY 136,43 136,03EUR/CHF 1,1769 1,1764EUR/GBP 0,8895 0,8905USD/JPY 113,10 112,72USD/CHF 0,9757 0,9748GBP/USD 1,3561 1,3552afp/al(AWP / 05.01.2018 08h28)