L'euro en légère hausse face au dollar avant la Fed

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait un peu face au dollar mardi avant le début dans la journée d'une réunion de la banque centrale américaine et au lendemain d'un accord conclu sur la transition post-Brexit.Vers 07H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2341 dollar contre 1,2335 dollar lundi à 22H00 GMT.La monnaie unique européenne progressait face à la devise japonaise, à 131,09 yens pour un euro contre 130,88 yens lundi soir.Le billet vert gagnait du terrain aussi face à la monnaie nipponne, à 106,21 yens pour un dollar contre 106,10 yens la veille au soir.L'euro profitait de l'attentisme du marché avant l'ouverture d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi et mercredi.Les marchés tablent largement sur une hausse de taux d'un quart de point et seront particulièrement vigilants sur les termes employés par Jerome Powell, dont ce sera la première réunion à la tête de la banque centrale.Alors que l'institution prévoit actuellement trois hausses de taux en 2018, les marchés attendent de voir si elle envisage d'ajouter une quatrième hausse destinée à éviter la surchauffe à l'économie américaine.En principe, la perspective d'une hausse des taux rend le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif. Mais la devise américaine reculait face à l'euro après que des responsables de la banque centrale européenne (BCE) ont évoqué la fin proche de la politique très accommodante et une remontée des taux d'intérêt.La devise européenne profitait également de l'annonce d'un accord sur la période de transition post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne alors que peu de cambistes s'attendaient à une convergence entre les positions des deux parties.Cette annonce a également profité à la livre sterling qui avait nettement progressé lundi à la mi-journée, tant face à l'euro que face au billet vert, avant de céder un peu de terrain et de se stabiliser.Mais "bien qu'il s'agisse d'une étape positive, l'accord doit encore être ratifié par les 27 pays de l'UE lors d'une réunion vendredi et comme la question de la frontière irlandaise n'a pas été résolue, le document n'est pas juridiquement contraignant ", a déclaré Rodrigo Catril, stratégiste de la National Australia Bank. "Rien n'a encore été gravé dans le marbre", a-t-il noté dans un commentaire.La monnaie chinoise valait 6,3302 yuans pour un dollar contre 6,3322 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 8.487,95 dollars contre 8.427,20 dollars lundi à 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi-----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2341 1,2335EUR/JPY 131,09 130,88EUR/CHF 1,1746 1,1731EUR/GBP 0,8790 0,8796USD/JPY 106,21 106,10USD/CHF 0,9518 0,9511GBP/USD 1,4040 1,4024bur-php/spi(AWP / 20.03.2018 08h33)