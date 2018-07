L'euro en légère hausse face au dollar dans un marché attentiste

Tokyo (awp/afp) - L'euro était en légère hausse lundi face au dollar, dans un marché attentiste avant les réunions de politique monétaire de la Fed et de la Banque du Japon.Vers 06H00 GMT (8H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait 1,1664 dollar, contre 1,1657 dollar vendredi vers 21H00 GMT .La devise européenne progressait aussi légèrement face à la monnaie nipponne à 129,53 yens contre 129,45 yens vendredi soir.Le dollar était stable face au yen à 111,05 yens, comme vendredi soir.Le dollar évoluait dans des marges étroites en Asie alors que la croissance des Etats-Unis s'est révélée proche des attentes vendredi, les investisseurs déplaçant maintenant leur attention vers les réunions des principales banques centrales, en particulier celle du Japon mardi et celle de la Fed mercredi."C'est un démarrage quelque peu poussif, mais pas surprenant, conmpte tenu de la semaine riche en décisions qui nous attend, avec la BoJ, BoE, et la Fed. Les politiques monétaires des banques centrales sont de nouveau au coeur des discussions de marché, particulièrement la décision de la BOJ sur ses taux d'intérêt et son rapport trimestriel le 31 juillet", a estimé Stephen Innes, responsable du trading Asie-Pacifique chez OANDA, dans un commentaire.La croissance américaine a fait un bond au deuxième trimestre selon une première estimation publiée vendredi, atteignant 4,1%, soit la cadence la plus forte depuis le dernier trimestre 2014, mais ce bon chiffre était attendu par le consensus des économistes."Cette semaine sera une +semaine de banques centrales+ et le marché accorde une attention particulière à la Banque du Japon" a aussi expliqué Masakazu Satou, analyste senior chez Gaiame Online."Je ne pense pas que la Banque du Japon va changer en profondeur sa politique, mais elle pourrait délivrer un message témoignant de sa volonté d'atténuer l'impact de sa politique très accommodante", a déclaré cette source à l'AFP.Vers 06H00 GMT, l'once d'or valait 1.221,28 dollars, contre 1.223,26 dollars vendredi à 21H00 GMT.La monnaie chinoise valait 6,8297 yuans pour un dollar, contre 6,8134 yuans pour un dollar vendredi soir.Le bitcoin s'échangeait pour 8.178,93 dollars, contre 8.225,12 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi-----------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1664 1,1657EUR/JPY 129,53 129,45EUR/CHF 1,1600 1,1591EUR/GBP 0,8893 0,8891USD/JPY 111,05 111,05USD/CHF 0,9945 0,9945GBP/USD 1,3115 1,3105bur-nth/nas(AWP / 30.07.2018 08h23)