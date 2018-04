L'euro en repli face au dollar, pénalisé par la hausse des taux américains

New York (awp/afp) - L'euro reculait mercredi mardi face au dollar, après avoir atteint la veille en séance son plus bas niveau depuis début mars, alors que le billet vert était soutenu par une hausse des taux d'intérêts aux Etats-Unis.Vers 06H10 GMT (08H10 heure de Paris), l'euro valait 1,2211 dollar, contre 1,2233 dollar mardi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait légèrement face à la devise japonaise à 133,20 yens, contre 133,11 yens la veille au soir.Le billet vert progressait face à la monnaie nipponne à 109,08 yens, contre 108,82 yens mardi.Le dollar avait profité au cours des dernières séances de la montée des rendements du Trésor américain à dix ans et deux ans, revenus à leur plus haut niveau depuis plusieurs années. Le taux à dix ans a même dépassé mardi la barre symbolique de 3%, une première depuis début 2014.Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les cambistes."Je m'attends à ce qu'une nouvelle hausse des bons du Trésor continue à stimuler les achats de dollars", a indiqué Wako Ogawa, directeur des opérations de changes chez Deutsche Securities, cité par Bloomberg News. Le billet vert pourrait ainsi "aller jusqu'à 110 yens, tandis qu'une baisse a de fortes chances de se limiter à 108 yens", selon ses estimations.Du côté de l'euro, les cambistes se montraient attentistes à la veille des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne.Un statu quo sur les taux directeurs est attendu, mais les investisseurs étudieront de près les propos du président de l'institution, Mario Draghi, à l'affût de tout indice sur le calendrier du resserrement monétaire de la banque centrale. Ce dernier devrait toutefois se montrer prudent du fait de l'essoufflement de la conjoncture en zone euro.Vers 06H10 GMT, l'or valait 1.326,34 dollars, contre 1.330,39 dollars mardi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.408,85 dollars, contre 9.449,88 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3089 yuans pour un dollar, contre 6,3065 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------------06H10 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2211 1,2233EUR/JPY 133,20 133,11EUR/CHF 1,1985 1,1976EUR/GBP 0,8742 0,8751USD/JPY 109,08 108,82USD/CHF 0,9814 0,9789GBP/USD 1,3969 1,3978bur-esp/nas(AWP / 25.04.2018 08h16)