L'euro et le dollar hésitent, incertitudes politiques en Italie et aux Etats

UnisLondres (awp/afp) - L'euro montait légèrement mardi face au dollar alors que les élections italiennes pèsent sur la monnaie européenne mais que la politique protectionniste de Donald Trump empêche le dollar américain de remonter.Vers 10H20 GMT (11H20 HEC), l'euro valait 1,2342 dollar, contre 1,2336 dollar lundi vers 22H00 GMT et 1,2317 dollar vendredi soir.La monnaie unique européenne reculait face à la devise japonaise, à 130,69 yens contre 131,01 yens la veille au soir.Le billet vert reculait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 105,90 yens contre 106,20 yens lundi.Le marché des changes restait hésitant alors que les élections italiennes ont donné lieu à une percée historique des forces antisystème, entre la Ligue du Nord de Matteo Salvini (extrême droite) et le Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste). Devenus majoritaires, chacun revendique le pouvoir tout en excluant une alliance "eurosceptique" entre eux. Une phase d'incertitude politique s'ouvre donc dans la troisième économie de la zone euro qui pourrait durer des mois."Le risque politique se maintient en Italie, mais il a peu, ou pas, d'effet net sur le marché des changes", ont résumé les analystes de Société Générale.Les cambistes surveillaient par ailleurs la menace du protectionnisme défendu par Donald Trump, qui pourrait peser sur le dollar.Après avoir créé la surprise la semaine dernière en annonçant l'imposition à venir de droits de douane de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium, le président américain a affirmé lundi qu'il pourrait transiger avec le Mexique et le Canada si un nouvel accord de libre-échange "juste" avec ces deux pays était signé."Le yen s'était envolé à l'annonce de l'imposition vendredi, mais les marchés reprennent peu à peu de l'appétit pour le risque et la situation se calme de ce côté", a noté Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.En l'absence de données fortes, "les marchés pourraient trouver leur direction quand l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre prendra la parole dans l'après-midi", a estimé Fiona Cincotta, analyste chez City Index.La monnaie chinoise valait 6,3424 yuans pour un dollar vers 10H20 GMT contre 6,3496 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.L'once d'or s'échangeait pour 1.324,79 dollars, contre 1.320,40 dollars au fixing de lundi soir.Le bitcoin valait 11.085,91 dollars contre 11.555,99 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi----------------------------------10H20 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2342 1,2336EUR/JPY 130,69 131,01EUR/CHF 1,1597 1,1594EUR/GBP 0,8911 0,8908USD/JPY 105,90 106,20USD/CHF 0,9398 0,9399GBP/USD 1,3849 1,3849bur-js/pn/php(AWP / 06.03.2018 11h41)