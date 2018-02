L'euro fragilisé face au dollar par les incertitudes sur l'Italie

New York (awp/afp) - L'euro reculait face au dollar vendredi, affaibli par les incertitudes autour de la situation politique en Italie et en Allemagne et les dernières données sur l'inflation en zone euro confirmant que la hausse des prix s'était un peu atténuée en janvier.Vers 20H30 GMT (21H30 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,2303 dollar, contre 1,2330 dollar jeudi vers 22H00 GMT.Le devise européenne remontait un peu face à la monnaie nippone, à 131,26 yens contre 131,64 yens jeudi.Le dollar montait face à la devise japonaise, à 106,59 yens contre 106,69 yens la veille."Avec des élections en Italie la semaine prochaine particulièrement disputées et surveillées et le vote en cours des adhérents du parti social-démocrate allemand sur une éventuelle coalition avec les conservateurs de la chancelière Angela Merkel, les investisseurs semblent hésiter à renforcer leurs positions sur l'euro", a avancé Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange.La monnaie unique européenne était aussi affaiblie par la confirmation du ralentissement de l'inflation en zone euro, à 1,3% en janvier sur un an."Cette donnée sur l'inflation met en lumière tout ce qu'il reste à faire pour atteindre l'objectif de la BCE (Banque centrale européenne) de 2%", a expliqué Dennis de Jong, analyste chez UFX.com.Lorsque l'inflation reste éloignée de cet objectif, la BCE est moins encline, aux yeux des cambistes, à effectuer un resserrement de sa politique monétaire qui aurait pour effet de valoriser davantage l'euro. Le maintien de la hausse des prix à distance de la barre des 2% a donc tendance à diminuer le soutien à la monnaie unique sur le marché.Le billet vert continuait de son côté d'être assez vigoureux, sur fond d'attentes de relèvement du taux directeur de la banque centrale américaine (Fed).Toutefois, a rappelé Joe Manimbo de Western Union, "il existe des divergences de vue sur la question de savoir si la Fed va accélérer ou non le durcissement de sa politique et si elle va remonter les taux jusqu'à quatre fois cette année" ou trois fois comme prévu jusque là.Dans un rapport publié vendredi avant une intervention de son nouveau président, Jerome Powell, au Congrès la semaine prochaine, la Fed a en tout cas dressé un bilan optimiste de l'économie américaine tout en notant que la croissance du salaire horaire était juqu'à présent restée "modérée" et que l'inflation restait sous les 2%.La monnaie chinoise a fini pour sa part à 15H30 GMT à 6,3372 yuans pour un dollar, contre 6,3527 yuans jeudi soir.L'once d'or a atteint 1.327,95 dollars au fixing du soir, contre 1.328,35 dollars au fixing de jeudi soir.Le bitcoin valait 9.921,39 dollars à 20H30 GMT contre 9.915,68 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi-------------------------------20H30 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2303 1,2330EUR/JPY 131,26 131,64EUR/CHF 1,1512 1,1502EUR/GBP 0,8805 0,8835USD/JPY 106,69 106,75USD/CHF 0,9356 0,9329GBP/USD 1,3974 1,3956bur-jum/alb/az(AWP / 23.02.2018 21h33)