L'euro grimpe à de nouveaux sommets face au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro accentuait sa hausse face au dollar vendredi, évoluant à ses plus hauts niveaux en plus de trois ans face à un billet vert délaissé par les cambistes qui semblaient avoir déjà intégré aux cours une hausse prochaine des taux d'intérêt américains.Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,2525 dollar - grimpant même vers 04H55 GMT à 1,2555 dollar, son niveau le plus fort depuis mi-décembre 2014 - contre 1,2500 dollar jeudi vers 22H00 GMT et 1,2451 dollar mercredi soir.La monnaie unique européenne montait légèrement face à la devise japonaise, à 132,77 yens pour un euro contre 132,67 yens jeudi soir.Le billet vert baissait un peu face à la monnaie nipponne, à 106,03 yens pour un dollar - après avoir atteint vers 04H25 GMT 105,55 yens, son niveau le plus faible depuis début novembre 2016 - contre 106,14 yens la veille."Le mouvement de vente qui frappe le dollar ne montre pas de signes d'apaisement", a observé Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.Le billet vert avait amorcé une reprise mercredi juste après la publication de données montrant une hausse plus marquée qu'attendu des prix à la consommation aux Etats-Unis en janvier, avant de renverser la vapeur et de baisser fortement, mouvement qui se poursuivait vendredi.La baisse du dollar dans un contexte d'accélération de l'inflation est un mouvement plutôt contre-intuitif car le rythme rapide de la hausse des prix à la consommation renforce la probabilité d'une nouvelle hausse prochaine des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed).La hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les investisseurs.Mais les récentes données sur l'inflation n'ont fait que confirmer l'opinion du marché, qui s'attend dans l'ensemble à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt en mars, pour procéder sur l'année à trois hausses de taux.Cependant, les indicateurs américains dans leur ensemble peignent un tableau plutôt mitigé de la croissance de la première économie mondiale, poussant les cambistes à la prudence et à penser que la Fed ne sera pas en mesure de procéder à une quatrième hausse de taux cette année.En quête d'indices sur la santé économique des Etats-Unis, les cambistes décortiqueront vendredi la première estimation du moral des ménages pour février.De son côté, le yen s'appréciait face au dollar après que le gouvernement japonais a fait part de son intention de renommer Haruhiko Kuroda au poste de gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) , avec deux nouveaux vice-gouverneurs."Le renouvellement de M. Kuroda n'a pas été une surprise pour le marché" et la nomination du vétéran de la banque Masayoshi Amamiya, directeur exécutif de la banque centrale nippone, à l'un des deux postes de vice-gouverneur "a assuré la continuité de la politique actuelle de la BoJ, procurant ainsi au marché une sorte de soulagement", a indiqué à l'AFP Marito Ueda, courtier chez FX Prime."La solidité du yen a été favorisée par les commentaires du ministre japonais des Finances, Taro Aso, soulignant que la vitalité du yen n'était pas suffisamment brutale pour déclencher une intervention", a-t-il expliqué.La livre britannique souffrait pour sa part de l'annonce vendredi d'un rebond plus faible qu'attendu des ventes au détail en janvier au Royaume-Uni.Vers 10H00, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,82 pence pour un euro, et se stabilisait face au billet vert, à 1,4096 dollar pour une livre.La devise suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1524 franc suisse pour un euro, et s'appréciait face à la devise américaine, à 0,9201 franc pour un dollar, atteignant même vers 09H35 GMT 0,9188 franc, son niveau le plus fort depuis fin juin 2015.La monnaie chinoise n'était pas cotée vendredi en raison des congés du Nouvel an lunaire. Elle avait terminé à 6,3415 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.L'once d'or valait 1.360,41 dollars, contre 1.352,45 dollars jeudi au fixing du soir.Le bitcoin valait 9.894,00 dollars, contre 9.903,90 jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------10H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2525 1,2500EUR/JPY 132,77 132,67EUR/CHF 1,1524 1,1525EUR/GBP 0,8882 0,8869USD/JPY 106,03 106,14USD/CHF 0,9201 0,9220GBP/USD 1,4096 1,4094bur-acd/js/dga(AWP / 16.02.2018 11h35)