L'euro grimpe face au dollar dans un marché attendant la BCE

New York (awp/afp) - L'euro montait face au dollar mardi, à l'approche d'une réunion importante de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi tandis que le yen s'appréciait après la reconduction par la Banque du Japon de sa politique monétaire ultra-accommodante.Vers 19H00 GMT (20H00 HEC), l'euro valait 1,2284 dollar, contre 1,2263 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne perdait du terrain face à la devise japonaise, à 135,53 yens pour un euro contre 136,02 yens lundi soir.Le billet vert aussi baissait face à la monnaie nipponne, à 110,32 yens pour un dollar contre 110,92 yens lundi."La Banque du Japon a décidé de ne pas modifier sa politique monétaire et a signalé dans son communiqué qu'il était nécessaire de maintenir des mesures d'assouplissement importantes", a relevé Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange. De quoi dissiper les rumeurs sur un éventuel durcissement imminent de la politique monétaire de l'archipel nippon, apparues début janvier sur les marchés, après un simple ajustement par la Banque du Japon de ses achats mensuels d'actifs.Comme attendu lorsqu'une banque centrale affirme son intention de conserver une politique monétaire accommodante, le yen a fléchi face au dollar avant de remonter.Le repli des rendements sur les obligations américaines à 10 ans, un placement alternatif au yen, a participé à cette tendance, a remarqué Boris Schlossberg, de BK Asset Management.Mais, a-t-il aussi avancé, "les cambistes restent sceptiques sur la volonté de la Réserve fédérale de durcir progressivement sa propre politique monétaire, vu les tensions persistantes à Washington et la perspective de tensions commerciales à venir entre les Etats-Unis et le reste du monde".L'administration américaine a en effet décidé lundi soir d'imposer des "droits de sauvegarde" sur les panneaux solaires importés de Chine ainsi que sur les grandes machines à laver fabriquées en Chine, en Corée du Sud, au Mexique, en Thaïlande et au Vietnan, des mesures symboliques s'inscrivant dans le cadre de la politique protectionniste du président Donald Trump.Du côté de l'euro, les investisseurs restent concentrés sur la réunion à venir du conseil des gouverneurs de la BCE. Ils devraient s'y évertuer à masquer leur embarras face à une inflation trop faible malgré la croissance solide, s'accordent à dire les économistes.Sauf énorme surprise, l'institution de Francfort doit à la fois maintenir ses taux directeurs au plus bas et confirmer la poursuite de son vaste programme de rachats d'actifs à un rythme de 30 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre.Mais en l'absence d'annonces majeures, chaque mot sera scruté à la loupe, d'autant que le compte-rendu de la précédente réunion de politique monétaire de la BCE, en décembre, a suggéré des divergences au sein du conseil des gouverneurs."Les investisseurs se rendent bien compte que la BCE n'est pas à l'aise avec l'appréciation de l'euro sur les quatre dernières semaines" et ils s'attendent à ce que son président , Mario Draghi, tente de dissuader les cambistes de continuer à acheter la devise en masse, a estimé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Vers 19H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 87,83 pence pour un euro, mais se stabilisait face au billet vert, à 1,3986 dollar pour une livre.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1777 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9587 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé presque stable face au billet vert, à 6,4047 yens pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,4050 yuans lundi à 15H10 GMT.L'once d'or a fini à 1.333,40 dollars au fixing du soir, contre 1.332,60 dollars lundi.Le bitcoin valait 11.154,82 dollars contre 10.177,67 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi-------------------------------19H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2284 1,2263EUR/JPY 135,53 136,02EUR/CHF 1,1777 1,1796EUR/GBP 0,8783 0,8767USD/JPY 110,32 110,92USD/CHF 0,9587 0,9620GBP/USD 1,3986 1,3987bur-jum/lo/nth(AWP / 23.01.2018 20h49)