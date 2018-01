L'euro grimpe face au dollar, mais la prudence reste de mise

Londres (awp/afp) - L'euro grimpait face au dollar mardi, le couple de devises reprenant, après quelques jours de flottement, la tendance observée depuis le début de l'année dans un marché tout de même prudent à deux jours de la décision monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2279 dollar, contre 1,2263 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne perdait du terrain face à la devise japonaise, à 135,62 yens pour un euro contre 136,02 yens lundi soir.Le billet vert aussi baissait face à la monnaie nipponne, à 110,44 yens pour un dollar contre 110,92 yens lundi."Il n'y a pas de nouveaux éléments fondamentaux ou de nouveaux facteurs" pour expliquer un retournement du marché mardi, a commenté à l'AFP Ken Odeluga, analyste chez City Index.Le dollar avait tenté de se reprendre lundi après l'annonce d'un accord de financement temporaire du budget fédéral américain, qui devait mettre fin à trois jours d'une paralysie partielle des administrations.Mais le billet vert est reparti à la baisse mardi peu après l'arrivée des cambistes américains.La reprise de la monnaie unique européenne face au dollar à la monnaie américaine particulièrement marquée, ce qui "donne fortement l'impression que nous assistons à une poursuite de l'affaiblissement du dollar face à un euro qui profite de son côté de signes d'amélioration de l'économie de la zone euro", grâce notamment à de solides résultats d'entreprises dans la région, a expliqué M. Odeluga.Et si la levée de la paralysie partielle de l'administration américaine a été brièvement source de soutien pour le dollar, cet "accord temporaire va être suivi de semaines de négociations pour que (républicains et démocrates) essaient de trouver une solution à long terme", a prévenu Lee Hardman, analyste chez MUFG.Mais les cambistes restaient tout de même prudents vis-à-vis du dollar à deux jours d'une décision monétaire de la BCE.La Banque centrale européenne devrait s'évertuer jeudi à masquer son embarras face à une inflation trop faible malgré la croissance solide, tandis que l'euro fort jouera les trouble-fêtes, s'accordent à dire les économistes.Sauf énorme surprise, l'institution de Francfort doit à la fois maintenir ses taux directeurs au plus bas et confirmer la poursuite de son vaste programme de rachats d'actifs - dit "QE" - à un rythme de 30 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre.Mais en l'absence d'annonces majeures, chaque mot sera scruté à la loupe, d'autant que le compte-rendu de la précédente réunion de politique monétaire de la BCE, en décembre, a suggéré des divergences au sein du conseil des gouverneurs."Les investisseurs se rendent bien compte que la BCE n'est pas à l'aise avec l'appréciation de l'euro sur les quatre dernières semaines" et ils s'attendent à ce que le président de la banque centrale, Mario Draghi, tente de dissuader les cambistes de continuer à acheter la devise en masse, a estimé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.De son côté, la livre britannique était portée par des espoirs de voir une sorte d'accord de Brexit sur mesure trouvé dans les mois à venir, a relevé Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.Vers 17H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 87,86 pence pour un euro - après avoir atteint vers 07H00 GMT 87,61 pence, son niveau le plus fort depuis mi-décembre.Elle perdait aussi un peu de terrain face au billet vert, à 1,3978 dollar pour une livre après être montée vers 15H40 GMT à 1,4027 dollar, un nouveau sommet depuis l'annonce de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne (UE) en juin 2016.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1785 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9597 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé presque stable face au billet vert, à 6,4047 yens pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,4050 yuans lundi à 15H10 GMT.L'once d'or a fini à 1.333,40 dollars au fixing du soir, contre 1.332,60 dollars lundi.Le bitcoin valait 11.359,00 dollars contre 10.177,67 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi-------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2279 1,2263EUR/JPY 135,32 136,02EUR/CHF 1,1785 1,1796EUR/GBP 0,8786 0,8767USD/JPY 110,44 110,92USD/CHF 0,9597 0,9620GBP/USD 1,3978 1,3987acd/js/az(AWP / 23.01.2018 18h15)