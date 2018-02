L'euro monte face à un dollar affaibli malgré la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro montait jeudi face à un dollar qui ne parvenait pas à sécuriser les quelques gains enregistrés la veille après une décision monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui s'attend pourtant à une accélération de l'inflation cette année.Vers 14H00 GMT (15H00 HEC), l'euro valait 1,2449 dollar, contre 1,2413 dollar mercredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait également face à la devise japonaise, à 136,18 yens pour un euro - atteignant même vers 13H10 GMT 136,67 yens, son niveau le plus fort depuis mi-octobre 2015 - contre 135,57 yens mercredi soir.Le billet vert aussi gagnait du terrain face à la monnaie nipponne, à 109,39 yens pour un dollar contre 109,22 yens la veille."Le dollar n'a pas reçu le coup de pouce escompté de la réunion de Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) car la monnaie américaine n'a pas réussi à capitaliser sur le fait que la banque centrale a clairement dit qu'elle voyait l'inflation accélérer cette année", a observé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.À l'issue de la dernière réunion monétaire de la Fed avec Janet Yellen à sa tête, la Fed s'est ainsi montrée plus confiante qu'auparavant sur les perspectives de la première économie mondiale, ont relevé des analystes.Ainsi, "le Comité s'attend à ce que les conditions économiques évoluent d'une manière qui demandera de nouveaux ajustements graduels dans le niveau des fonds fédéraux", a déclaré la Fed.Pour Lee Hardman, analyste chez MUFG, l'ajout du mot "nouveaux" dans le communiqué de la Fed "pourrait être un signe du fait qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion, en mars, est possible, et/ou que la Fed cherche à encourager les opérateurs à continuer de s'attendre à plus de hausses de taux dans les années à venir".Mais ces propos ne devraient pas s'avérer suffisants pour déclencher un reversement durable de la tendance actuelle de faiblesse du dollar, a prévenu M. Hardman.Pour Lukman Otunuga, analyste chez FXTM, le dollar souffre en effet en particulier des incertitudes liées au changement à la tête de la Fed ainsi qu'à la politique économique de président Donald Trump, notamment sur le plan des relations commerciales du pays.Les cambistes attendaient désormais la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi et le chômage aux États-Unis en janvier, indicateur très important qu'ils décortiqueront en quête d'indices sur la santé économique du pays.Vers 14H00 GMT, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie unique européenne, à 87,53 pence pour un euro, et montait face au billet vert, à 1,4221 dollar pour une livre.La devise suisse baissait un peu face à l'euro, à 1,1579 franc suisse pour un euro, mais montait face à la devise américaine, à 0,9301 franc pour un dollar.La monnaie chinoise perdait du terrain face au billet vert, à 6,2980 yuans pour un dollar contre 6,2888 yuans mercredi à 15H30 GMT, quand elle avait atteint son niveau le plus fort depuis la dévaluation surprise de la devise mi-août 2015.L'once d'or a fini à 1.341,10 dollars au fixing du matin, contre 1.345,05 dollars mercredi au fixing du soir.Le bitcoin valait 9.248,95 dollars contre 9.958,65 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Le prix d'un bitcoin est tombé vers 13H53 GMT à 9.105,59 dollars, son niveau le plus faible depuis fin novembre.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------14H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2449 1,2413EUR/JPY 136,18 135,57EUR/CHF 1,1579 1,1561EUR/GBP 0,8753 0,8751USD/JPY 109,39 109,22USD/CHF 0,9301 0,9313GBP/USD 1,4221 1,4186acd/az(AWP / 01.02.2018 15h14)