L'euro monte face à un dollar affaibli par les tensions commerciales

Londres (awp/afp) - L'euro montait face au dollar lundi, le billet vert souffrant des craintes de guerre commerciale entre Washington et Pékin après le déclenchement par Trump d'une offensive commerciale contre la Chine.Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2395 dollar contre 1,2353 dollar vendredi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait également face à la devise japonaise à 130,08 yens contre 129,40 yens vendredi à 21H00 GMT.Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne à 104,95 yens contre 104,74 yens pour un dollar vendredi soir.Pour Jasper Lawler de London Capital Group, le dollar se trouve actuellement ballotté par des vents contraires."Alors que les Etats-Unis attisent les tensions, nous nous attendrions à ce que le dollar soit durement touché. Cependant, à certaines occasions, nous pouvons observer que son statut de valeur refuge rentre en jeu", lui permettant de se maintenir, a-t-il expliqué.Le billet vert est par ailleurs influencé par l'évolution des tensions entre la Chine et les Etats-Unis.Le dollar s'est ainsi repris lundi face au yen sur le marché asiatique, repassant un temps au-dessus des 105 yens pour un dollar, rassuré par l'intervention dimanche du secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, qui s'est dit "prudemment optimiste sur la possibilité d'un accord" avec la Chine."Mais si nous n'y parvenions pas, nous allons appliquer ces taxes", a-t-il poursuivi lors d'un entretien à la chaîne Fox News.En fin de semaine dernière, Trump a ainsi annoncé de nouvelles taxes sur quelque 60 milliards de dollars d'importations chinoises, provoquant une réplique de la Chine qui a dévoilé une liste de 128 produits américains sur lesquels elle pourrait appliquer des droits de douane.Selon Lee Hardman, analyste chez MUFG, le risque d'escalade entre les deux pays "subsiste" malgré les négociations en cours, et les marchés restent "nerveux du fait d'un risque de baisse des perspectives de croissance mondiale, engendré par la montée des tensions commerciales".Vers 09H00 GMT, la monnaie chinoise valait 6,2795 yuans pour un dollar contre 6,3160 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30 GMT.L'once d'or coûtait 1.348,35 dollars contre 1.346,60 dollars vendredi soir.Le bitcoin valait 8.347,88 dollars contre 8.616,25 dollars vendredi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi------------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2395 1,2353EUR/JPY 130,08 129,40EUR/CHF 1,1721 1,1701EUR/GBP 0,8731 0,8742USD/JPY 104,95 104,74USD/CHF 0,9457 0,9474GBP/USD 1,4195 1,4132bur-ktr/js/php(AWP / 26.03.2018 11h58)