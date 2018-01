L'euro monte face à un dollar affaibli

Londres (awp/afp) - L'euro montait jeudi face à un dollar affaibli, retrouvant un peu de soutien au lendemain d'une séance qui l'avait vu grimper à un nouveau sommet en trois ans puis souffrir de prises de bénéfices.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2240 dollar, contre 1,2198 dollar mercredi vers 22H00 GMT. La devise européenne avait atteint mercredi en cours d'échanges asiatiques 1,2323 dollar, son niveau le plus fort depuis la mi-décembre 2014.La monnaie unique européenne se stabilisait face à la devise japonaise, à 135,73 yens pour un euro contre 135,71 yens pour un euro mercredi soir.Le billet vert baissait face à la monnaie nipponne, à 110,90 yens pour un dollar contre 111,26 yens la veille au soir."L'euro évolue un peu au-dessus de 1,22 dollar jeudi et sa trajectoire relative à ce niveau clef va être décisive" pour les mouvements à venir de la devise, a prévenu Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.L'euro confortait ses gains après être monté mercredi à un sommet en un peu plus de trois ans face au dollar."Les investisseurs engrangent quelques bénéfices avant la réunion de la BCE (Banque centrale européenne) la semaine prochaine", a observé M. Anthis."Nous pensons qu'il est trop tôt pour que (le président de la BCE) Mario Draghi laisse entendre que la prochaine hausse des taux d'intérêt interviendra plus tôt que prévu, quelle que soit la vigueur des progrès (économiques) en zone euro, ce qui explique pourquoi les courtiers sont sur la défensive vis-à-vis de l'euro", a expliqué l'analyste.Depuis la semaine dernière, l'euro a profité de la perspective d'un resserrement de la politique monétaire en zone euro, alors que dans le même temps aux États-Unis, la Réserve fédérale (Fed), déjà engagée dans un tel processus, pourrait être ralentie par la faiblesse de l'inflation.Les interventions les plus récentes de membres du conseil des gouverneurs de la BCE sont allées dans le sens d'une diminution des mesures monétaires accommodantes de la banque centrale, plusieurs d'entre eux laissant entendre qu'une fin de programme de rachat d'actifs de l'institution serait appropriée en septembre.Toutefois, certains analystes préviennent que le renforcement rapide de l'euro pourrait bientôt commencer à inquiéter les responsables de la BCE, car il risque de peser sur les marges des exportateurs de la région, voire sur une hausse des prix à la consommation qui peine déjà à accélérer.De son côté, le billet vert a bénéficié mercredi de la reprise des discussions des parlementaires américains sur l'adoption d'un budget fédéral. Sans accord vendredi à minuit, les activités de l'administration fédérale seront à l'arrêt, et certaines agences pourraient devoir mettre leur personnel non-essentiel en congé faute de financement.La monnaie américaine a aussi tiré parti mercredi de l'annonce du géant Apple, première capitalisation boursière mondiale, de son intention de rapatrier des fonds de l'étranger vers les États-Unis, provoquant une forte demande de dollar, et d'en dépenser une partie dans le pays.Vers 17H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 88,09 pence pour un euro. Profitant de la faiblesse du billet vert, la livre sterling accentuait ses gains de ces derniers jours, à 1,3893 dollar pour une livre, grimpant même vers 16H45 GMT à 1,3913 un nouveau sommet depuis le 24 juin 2016, date de l'annonce de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne (UE).La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1731 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9584 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a de nouveau terminé en hausse face au billet vert, à 6,4200 yuans pour un dollar à 15H30 GMT - son niveau en fin d'échanges le plus fort depuis début septembre 2015 - contre 6,4343 yuans mercredi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.332,20 dollars au fixing du soir, contre 1.335,65 dollars mercredi.Le bitcoin valait 11.804,51 dollars contre 11.200,43 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Le bitcoin est tombé en séance mercredi à 9.185,60 dollars, son prix le plus bas depuis début décembre et une dégringolade de plus de 50% depuis son sommet historique du 18 décembre dernier à 19.511 dollars.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2240 1,2198EUR/JPY 135,73 135,71EUR/CHF 1,1731 1,1763EUR/GBP 0,8809 0,8818USD/JPY 110,90 111,26USD/CHF 0,9584 0,9643GBP/USD 1,3893 1,3833acd/nas(AWP / 18.01.2018 18h07)