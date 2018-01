L'euro monte face à un dollar affaibli

New York (awp/afp) - L'euro montait jeudi face à un dollar affaibli par des indicateurs contrastés et la crainte d'un désaccord sur le budget américain sur fond d'interrogations sur la politique monétaire européenne.Vers 22H00 GMT (23H00 HEC), l'euro valait 1,2243 dollar, contre 1,2198 dollar mercredi vers 22H00 GMT. La devise européenne avait atteint mercredi en cours d'échanges asiatiques 1,2323 dollar, son niveau le plus fort depuis la mi-décembre 2014.La monnaie unique européenne progressait face à la devise japonaise, à 135,92 yens contre 135,71 yens mercredi soir.Le billet vert baissait face à la monnaie nipponne, à 111,02 yens contre 111,26 yens la veille au soir."En l'absence de nouvelles majeures, la conjoncture actuelle est défavorable au dollar", a commenté Omer Esiner de Commonwealth FX.Depuis la semaine dernière, l'euro a profité de la perspective d'un resserrement de la politique monétaire en zone euro, alors que dans le même temps, la Banque centrale américaine (Fed) est déjà engagée dans un tel processus."L'amélioration de l'économie européenne depuis plusieurs mois fait anticiper un arrêt en septembre des rachats de dette de la Banque centrale européenne (BCE), bien que les dirigeants européens ont fait part de leur intention d'agir prudemment" dans leur processus de resserrement monétaire, a ajouté M. Esiner.Toutefois, certains analystes préviennent que le renforcement rapide de l'euro pourrait bientôt commencer à inquiéter les responsables de la BCE, car il risque de peser sur les marges des exportateurs de la région, voire sur une hausse des prix à la consommation qui peine déjà à accélérer.Le billet vert souffrait par ailleurs un peu de la publication de données économiques mitigées aux Etats-Unis, les mises en chantier en décembre et l'activité économique dans la région de Philadelphie en janvier ont plutôt déçu, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint un plus bas en 45 ans."Ces données ne sont pas tellement négatives dans leur ensemble mais elles n'aident pas le dollar", a indiqué M. Esiner.La devise américaine souffrait en outre des incertitudes concernant le budget américain.Les parlementaires ont repris mercredi leurs discussions pour s'entendre avant vendredi soir sur un nouvel accord sur le budget afin d'éviter une paralysie de l'administration fédérale.Vers 22H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 88,09 pence pour un euro. Profitant de la faiblesse du billet vert, la livre sterling accentuait ses gains de ces derniers jours, à 1,3898 dollar pour une livre, grimpant même vers 16H45 GMT à 1,3913 un nouveau sommet depuis le 24 juin 2016, date de l'annonce de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne (UE).La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1737 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9586 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a de nouveau terminé en hausse face au billet vert, à 6,4200 yuans pour un dollar à 15H30 GMT - son niveau en fin d'échanges le plus fort depuis début septembre 2015 - contre 6,4343 yuans mercredi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.332,20 dollars au fixing du soir, contre 1.335,65 dollars mercredi.Le bitcoin valait 11.620,11 dollars contre 11.200,43 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Le bitcoin est tombé en séance mercredi à 9.185,60 dollars, son prix le plus bas depuis début décembre et une dégringolade de plus de 50% depuis son sommet historique du 18 décembre dernier à 19.511 dollars.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------22H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2243 1,2198EUR/JPY 135,92 135,71EUR/CHF 1,1737 1,1763EUR/GBP 0,8809 0,8818USD/JPY 111,02 111,26USD/CHF 0,9586 0,9643GBP/USD 1,3898 1,3833bur-alb/Dt/pb(AWP / 18.01.2018 23h10)