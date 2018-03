L'euro monte face à un dollar affecté par les tensions sino-américaines

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait face au dollar lundi, le billet vert souffrant des craintes de guerre commerciale entre Washington et Pékin après le déclenchement par Trump d'une offensive commerciale contre Pékin.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2367 dollar contre 1,2353 dollar vendredi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 129,81 yens contre 129,40 yens vendredi 21H00 GMT.Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne à 104,97 yens contre 104,74 yens pour un dollar vendredi soir.Le président américain Donald Trump a évoqué jeudi des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre 60 milliards de dollars. Il accuse le géant asiatique de concurrence déloyale et de vol de propriété intellectuelle.En réaction, la Chine a aussitôt dévoilé une liste de droits de douane qu'elle pourrait imposer sur des importations de produits américains représentant 3 milliards de dollars, et elle a assuré ne pas craindre une guerre commerciale.La monnaie européenne avait pourtant décroché la semaine dernière face au dollar du fait de la publication pour le deuxième mois consécutif d'un recul de la croissance du secteur privé en mars dans la zone euro, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit.Mais selon Stephen Innes de OANDA, "Le marché sous-évalue complètement l'euro". "Au-delà de la guerre commerciale, alors que la politique de la Fed arrive à maturité, la Banque centrale européenne (BCE) n'entre que dans les premières étapes du débat politique ", a-t-il déclaré."L'occasion de profiter des changements attendus de la politique de la BCE devrait revenir en vogue", a-t-il ajouté.La monnaie chinoise valait 6,3137 yuans pour un dollar contre 6,3160 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30 GMT.Le bitcoin valait 8.474,44 dollars contre 8.616 dollars vendredi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi-----------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2367 1,2363EUR/JPY 129,81 129,62EUR/CHF 1,1715 1,1707EUR/GBP 0,8737 0,8742USD/JPY 104,97 104,85USD/CHF 0,9474 0,9470GBP/USD 1,4154 1,4143bur-php/nas(AWP / 26.03.2018 08h23)