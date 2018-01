L'euro monte face à un dollar sous pression chinoise

Londres (awp/afp) - L'euro montait mercredi face à un dollar plombé par des craintes de voir la Chine réduire ses achats de dette américaine, mais restait affaibli par des prises de bénéfices après les sommets atteints la semaine dernière.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,1959 dollar, contre 1,1936 dollar mardi vers 22H00 GMT et 1,1967 dollar lundi soir.La monnaie unique européenne perdait du terrain face à la devise japonaise, à 133,38 yens pour un euro contre 134,42 yens la veille et 135,34 yens lundi soir.Le billet vert aussi baissait face à la monnaie nipponne, à 111,54 yens pour un dollar - tombant même vers 12H10 GMT à 111,27 yens, son niveau le plus bas en six semaines - contre 112,62 yens mardi soir et 113,09 yens lundi soir."Le dollar s'est pris une raclée par la Chine" après des informations de presse selon lesquelles Pékin s'apprêterait à ralentir le rythme de ses achats de dette américaine voire à chercher à y mettre un terme, a observé David Madden, analyste chez CMC Markets."Même si ces informations n'ont pas encore été confirmées, les spéculateurs n'ont pris aucun risque et se sont mis à vendre du dollar car la Chine, avec le Japon, est le plus gros détenteur étranger de dette américaine", a expliqué Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.Comme l'a expliqué Craig Erlam, analyste chez Oanda, cette décision équivaudrait à un resserrement du marché "et aurait un impact sur le nombre de hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année, et c'est pour cela que le dollar baisse".La hausse des taux de la Fed tend à rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les investisseurs, alors tout report d'une telle action pèse sur le billet vert.Actuellement, la Fed prévoit de relever trois fois ses taux en 2018, comme l'année dernière.Mais avec un changement à la tête de l'institution en février et une inflation toujours inférieure au niveau cible de 2%, la tâche de la Fed s'annonce ardue.En quête d'indices sur la santé économique des États-Unis et afin d'affiner leurs prévisions monétaires, les investisseurs scruteront jeudi la publication des prix à la production de décembre, avant les chiffres de l'inflation et des ventes au détail, également pour décembre, vendredi.L'euro peinait tout de même à s'installer de nouveau au-dessus de 1,20 dollar, restant ainsi à distance d'un sommet en quatre mois atteint la semaine dernière à 1,2089 dollar."La hausse de l'euro sur les 12 derniers mois s'est basée sur l'hypothèse que le programme de rachats d'obligations de la BCE (Banque centrale européenne) comportait une limite dans le temps", a observé Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.Mais pour l'instant, ce programme doit se poursuivre jusqu'à fin septembre et la BCE n'a pas donné de date définitive de fin, n'excluant pas de le poursuivre au-delà de cette date au besoin.Dans ce contexte, les investisseurs décortiqueront jeudi le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE en quête d'indices sur les perspectives monétaires de l'institution, même si son président, Mario Draghi, a clairement dit que la banque centrale ne relèverait pas ses taux d'intérêt avant fin 2018.Vers 17H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,51 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,3512 dollar pour une livre.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1699 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9782 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,5082 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,5297 yuans mardi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.319,75 dollars au fixing du soir - après être montée vers 11H00 GMT à 1.327,94 dollars, son niveau le plus élevé depuis mi-septembre, après les informations sur la Chine - contre 1.311 dollars mardi.Le bitcoin valait 14.500,28 dollars contre 14.600,48 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,1959 1,1936EUR/JPY 133,38 134,42EUR/CHF 1,1699 1,1733EUR/GBP 0,8851 0,8816USD/JPY 111,54 112,62USD/CHF 0,9782 0,9830GBP/USD 1,3512 1,3540acd/js/nth(AWP / 10.01.2018 18h05)