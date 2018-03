L'euro monte face à un dollar sous pression

Londres (awp/afp) - L'euro montait vendredi face à un dollar qui effaçait l'essentiel de ses gains de la semaine après les lourdes taxes sur les importations d'aluminium et d'acier annoncées par Donald Trump.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2316 dollar, contre 1,2267 dollar jeudi vers 22H00 GMT. Il était tombé jeudi à 1,2155 dollar, son niveau le plus faible depuis mi-janvier.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 130,10 yens pour un euro - tombant même vers 08H00 GMT à 129,56 yens, au plus bas en près de six mois - contre 130,32 yens jeudi soir.Le billet vert aussi baissait face à la monnaie nipponne, à 105,63 yens pour un dollar - atteignant même vers 12H40 GMT 105,25 yens, son niveau le plus faible depuis mi-novembre 2016 - contre 106,24 yens la veille."L'aversion au risque domine les marchés du fait de craintes grandissantes d'une guerre commerciale après la décision de Donald Trump d'imposer une taxe de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, afin de tenter de contrer les pratiques de la Chine", a observé Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.Cette annonce a poussé les cambistes à engranger quelques bénéfices sur le dollar après son sommet en sept semaines atteint la veille, a observé David Madden, analyste chez CMC Markets.L'Union européenne (UE) a annoncé son intention de "réagir fermement", le Canada estimant de son côté qu'une taxe sur l'acier serait "inacceptable", tandis que la Chine a exhorté les États-Unis à "refréner leurs mesures protectionnistes".Le vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen, a estimé vendredi dans un entretien à l'AFP qu'il restait "une fenêtre d'opportunité" afin d'éviter une guerre commerciale avec les États-Unis."Le président des États-Unis n'a pas encore signé les propositions. Donc nous espérons qu'il reconsidérera ses intentions", a-t-il déclaré.Le principal bénéficiaire des craintes d'une guerre commercial était le yen, qui est vu par les cambistes comme l'une des devises les plus sûres en période d'incertitudes économiques.Le dollar avait bondi mardi suite à la première audition du nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell au Congrès américain.Lors de cette première audition mardi devant une commission de la Chambre des représentants, les propos très optimistes de M. Powell sur la croissance et l'inflation américaines avaient alimenté les spéculations sur la possibilité de voir la Fed relever ses taux d'intérêt quatre fois cette année.Mais la deuxième audition de M. Powell jeudi, devant un comité du Sénat, a tempéré les attentes des cambistes, en équilibrant ses propos.M. Powell a fait passer aux marchés le message que "si le FOMC (Comité de politique monétaire de la Fed) est plus optimiste, cela n'implique pas forcément de changement de politique", a relevé Derek Halpenny, analyste chez MUFG.En outre, les cambistes optaient pour la prudence en attendant la prochaine réunion monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévue le 8 mars."La BCE a plus confiance en l'économie" de la zone euro, ont fait valoir Keiko Tasaka et Yoshimasa Maruyaman, analystes chez SMBC Nikko. "Il est très probable qu'elle va changer son orientation dans son programme de rachat d'actifs lors de la réunion du conseil des gouverneurs en mars", ont-ils ajouté.Cette orientation prise, la priorité du marché sera de déterminer quand la BCE va relever ses taux d'intérêt. "Vu la tendance (molle) de l'inflation, nous croyons qu'il se passera un certain temps avant que la BCE ne remonte ses taux", ont-ils expliqué, certains analystes de SMBC Nikko prédisant ce relèvement mi-2019.De son côté, la livre britannique était sous pression face à l'euro - tombant même vers 13H10 GMT à 89,51 pence, son niveau le plus faible depuis fin novembre - du fait d'un regain d'incertitude liée au Brexit, un discours de la Première ministre Theresa May n'étant pas parvenu à apaiser les inquiétudes des cambistes sur la relation future du Royaume-Uni avec l'UE.La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,3454 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3582 yuans jeudi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.322,30 dollars au fixing du soir, contre 1.307,75 dollars jeudi.Vers 17H00 GMT, le bitcoin valait 10.847,32 dollars contre 10.933,75 dollars jeudi soir vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2316 1,2267EUR/JPY 130,10 130,32EUR/CHF 1,1550 1,1547EUR/GBP 0,8944 0,8904USD/JPY 105,63 106,24USD/CHF 0,9378 0,9418GBP/USD 1,3770 1,3776bur-acd/js/az(AWP / 02.03.2018 18h13)