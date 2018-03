L'euro monte face au dollar à l'approche d'une réunion de la BCE

New York (awp/afp) - L'euro montait mardi face au dollar, les cambistes reléguant au second plan les conséquences possibles des élections italiennes et les craintes d'une politique protectionniste de Donald Trump avant une importante réunion jeudi de la banque centrale européenne.Vers 20H00 GMT (21H00 HEC), l'euro valait 1,2404 dollar, contre 1,2336 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 131,69 yens contre 131,01 yens la veille au soir.Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne, à 106,17 yens contre 106,20 yens lundi."L'euro a regagné tout le terrain perdu dans le sillage des élections italiennes, qui ont conduit à un parlement sans majorité et aux bons résultats des partis extrémistes et antisystème dans la troisième économie de la zone euro", a commenté Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange. Mais "la perspective d'une période d'incertitudes politiques en Italie n'est pas nouvelle pour les investisseurs", a-t-il ajouté.Dans ce contexte, la monnaie unique a profité selon lui "de la faiblesse du dollar" alors que les cambistes "se projettent déjà à la réunion jeudi du Conseil des gouverneurs de la BCE". Ils pourraient y "abandonner la référence aux besoins de mesures de soutien supplémentaires tout en assurant que les taux d'intérêt ne remonteront pas de sitôt".Aux Etats-Unis, la confusion régnait toujours à Washington autour des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium défendues par Donald Trump.Le président de la Chambre des représentants, le républicain Paul Ryan, a notamment appelé mardi le président américain à renoncer à ce projet pour éviter une guerre commerciale risquée avec les partenaires des Etats-Unis."Même si des investisseurs peuvent voir dans cette histoire une tactique de négociation de la part de M. Trump, le dollar semble pâtir de plus en plus de l'imprévisibilité de son administration", a avancé M. Esiner.La monnaie chinoise a fini vers 15H30 GMT à 6,3145 yuans pour un dollar contre 6,3496 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.L'once d'or s'échangeait pour 1.331,40 dollars au fixing du soir, contre 1.320,40 dollars au fixing de lundi soir.Le bitcoin valait 10.633,56 dollars contre 11.555,99 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi----------------------------------20H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2404 1,2336EUR/JPY 131,69 131,01EUR/CHF 1,1671 1,1594EUR/GBP 0,8931 0,8908USD/JPY 106,17 106,20USD/CHF 0,9409 0,9399GBP/USD 1,3888 1,3849bur-jum/alb/pb(AWP / 06.03.2018 21h49)