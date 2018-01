L'euro monte face au dollar, aidé par des données européennes

Londres (awp/afp) - L'euro montait face au dollar jeudi, aidé par des données encourageantes en zone euro tandis que le billet vert souffrait d'une certaine prudence de la Réserve fédérale américaine (Fed) malgré un bond des créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis.Vers 14H00 GMT (15H00 HEC), l'euro valait 1,2066 dollar, contre 1,2014 dollar mercredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait également face à la devise japonaise, à 136,10 yens pour un euro - grimpant même vers 13H45 GMT à 136,22 yens, un nouveau plus haut depuis fin octobre 2015 - contre 135,17 yens mercredi soir.Le billet vert montait un peu face à la monnaie nipponne, à 112,79 yens pour un dollar contre 112,52 yens la veille."L'euro a repris sa hausse face au dollar après la publication d'indicateurs sur le secteur des services dans plusieurs grands pays de la zone euro (en particulier en Allemagne) biens reçus" par les cambistes, a observé David Madden, analyste chez CMC Markets.Mais le ton sur le marché des changes restait donné par le billet vert, qui souffrait un peu depuis le début de la séance jeudi de la publication la veille du compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) qui avait débouché le mois dernier sur une troisième hausse des taux d'intérêt en 2017."Les minutes n'ont pas permis de fournir plus d'indices sur les perspectives de la politique monétaire de la Fed au-delà de ce qui a déjà été communiqué en décembre", a relevé Lee Hardman, analyste chez MUFG.Elles ont en effet "confirmé que presque tous les membres du Comité ont réaffirmé s'attendre à ce que des hausses progressives des taux soient appropriées" en 2018 en raison d'une croissance un peu supérieure à la tendance, un marché du travail robuste, une amélioration des conditions financières et le stimulus économique découlant de la réforme fiscale, a expliqué l'analyste.Mais les membres de la Fed se sont tout de même montrés plutôt divisés sur l'évolution des taux d'intérêt en 2018, car les perspectives d'inflation restent source d'interrogations."L'impression générale qui se dégage de la réunion de décembre est que l'obstacle qui sépare la Fed d'une accélération de son resserrement monétaire, au-delà de ses prévisions de trois nouvelles hausses en 2018, reste élevé", a résumé M. Hardman.Et comme l'a fait remarqué Lukman Otunuga, analyste chez FXTM, "si les responsables (de la Fed) ont exprimé un certain optimisme sur le marché du travail américain et pensent que la baisse des impôts pourrait relancer les dépenses de consommation, les inquiétudes sur la faiblesse de l'inflation ont continué d'imprégner les minutes".Jeudi, les cambistes digéraient l'annonce d'un bond inattendu des créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis en décembre, mais restaient prudents à la veille de la publication du rapport officiel mensuel sur l'emploi et le chômage dans la première économie mondiale, un indicateur majeur pour en jauger la santé économique.Vers 14H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 89,14 pence pour un euro, mais montait face au billet vert, à 1,3535 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1772 franc suisse pour un euro, mais montait face à la devise américaine, à 0,9756 franc pour un dollar.La monnaie chinoise s'appréciait face au billet vert, à 6,4960 yuans pour un dollar contre 6,5030 yuans mercredi vers 15H25 GMT.L'once d'or a fini à 1.313,70 dollars au fixing du matin, contre 1.314,90 dollars mercredi au fixing du soir.Le bitcoin valait 14.577,55 dollars contre 15.029,47 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------14H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2066 1,2014EUR/JPY 136,10 135,17EUR/CHF 1,1772 1,1739EUR/GBP 0,8914 0,8890USD/JPY 112,79 112,52USD/CHF 0,9756 0,9771GBP/USD 1,3535 1,3515acd/js/la(AWP / 04.01.2018 15h31)