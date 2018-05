L'euro monte face au dollar après l'inflation américaine

Londres (awp/afp) - L'euro remontait jeudi face au dollar après que l'inflation des Etats-Unis est ressortie légèrement moins élevée que ne l'attendaient les cambistes, alors que nombre de marchés étaient fermés pour l'Ascension.Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1909 dollar contre 1,1851 dollar mercredi à 21H00 GMT et 1,1864 dollar mardi soir.En séance mercredi, l'euro avait touché un nouveau plus bas depuis fin décembre à 1,1823 dollar.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 130,47 yens, contre 130,06 yens mercredi soir.Le billet vert reculait face à la monnaie nipponne à 109,58 yens, contre 109,74 yens la veille.Selon les chiffres du ministère du travail américain, l'indice CPI des prix à la consommation a progressé de 0,2% en avril en données corrigées des variations saisonnières par rapport à mars où il avait baissé de 0,1%. Les analystes s'attendaient à une progression de 0,3%. Sans les prix de l'alimentaire et de l'énergie, il est en hausse de 0,1% pour des attentes de 0,2%.L'inflation est un des critères qui oriente la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur sa politique des taux, et la faiblesse des données américaines a pu pousser les cambistes à encaisser quelques profits après quatre séances consécutives de hausse.Mais "à 2,5%, l'inflation sur un an est en hausse, et n'a atteint un niveau supérieur qu'une seule fois en six ans", ont commenté les courtiers d'ING, qui estiment que la Fed relèvera encore trois fois ses taux en 2018.Après un début d'année difficile pour le dollar, le billet vert s'est repris sur les trois dernières semaines pour gagner plus de 4% et retrouver son niveau de décembre 2017.Les marchés digéraient par ailleurs la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE), qui a maintenu ses taux au même niveau et revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2018, de 1,8% à 1,4%.La livre britannique reculait après la publication."Cette révision à la baisse peut paraître radicale, mais la BoE est plutôt en train de reconnaître que les données du premier trimestre étaient mauvaises que de revoir de façon drastique sa vision de l'économie britannique", a nuancé Kay Daniel Neufeld, économiste au CEBR.Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.317,50 dollars, contre 1.312,71 dollars mercredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.340,00 dollars, contre 9.248,19 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3460 yuans pour un dollar, contre 6,3624 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Cours de jeudi Cours de mercredi---------------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1909 1,1851EUR/JPY 130,47 130,06EUR/CHF 1,1938 1,1915EUR/GBP 0,8826 0,8747USD/JPY 109,58 109,74USD/CHF 1,0027 1,0050GBP/USD 1,3488 1,3547bur-js/ktr/tes(AWP / 10.05.2018 16h20)