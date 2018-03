L'euro monte face au dollar après le limogeage de Tillerson et l'inflation américaine

Cours de mardi Cours de lundi





16H50 GMT 22H00 GMT





EUR/USD 1,2404 1,2334

EUR/JPY 132,22 131,26

EUR/CHF 1,17051 1,1688

EUR/GBP 0,8867 0,8870

USD/JPY 106,60 106,42

USD/CHF 0,9437 0,9476

GBP/USD 1,3988 1,3906



WELLS FARGO & COMPANY

CAMPBELL SOUP COMPANY

THE WESTERN UNION COMPANY

Paris - L'euro grimpait mardi face au dollar après le limogeage surprise du chef de la diplomatie américaine et surtout des chiffres bien accueillis sur l'inflation aux Etats-Unis.Vers 16h50 GMT (17h50 à Paris), l'euro s'appréciait à 1,2404 dollar contre 1,2334 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne était également en hausse face à la devise japonaise, à 132,22 yens contre 131,26 yens la veille au soir.Le billet vert était également en petite progression face à la monnaie nipponne à 106,60 yens contre 106,42 yens lundi.Le marché a appris presque en même temps le limogeage surprise du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson par un tweet du président Donald Trump, et le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en février.La première nouvelle a "semblé secouer légèrement le billet vert", selon Connor Campbell, analyste chez Spreadex.Pour ce qui concerne l'inflation, comme s'y attendaient les analystes, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis n'a avancé que de 0,2% en février par rapport à janvier en données corrigées des variations saisonnières, de quoi atténuer les craintes d'un resserrement monétaire plus soutenu que prévu de la Réserve fédérale.En janvier, la hausse des prix avait été de 0,5%.Cette statistique "conforte le scénario de pressions inflationnistes sous contrôle pour l'instant aux Etats-Unis, déjà illustré la semaine dernière par des chiffres sur la hausse des salaires", a expliqué Erik Nelson de Wells Fargo.Ce contexte "suggère un moindre risque de voir la Fed (la banque centrale américaine, ndlr) annoncer une accélération du rythme de son resserrement monétaire", a indiqué Joe Manimbo de Western Union.Les cambistes attendront mercredi de voir si le dernier pointage des prix à la production aux Etats-Unis va dans le même sens.La monnaie chinoise a fini à 6,3217 yuans pour un dollar contre 6,3295 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.L'once d'or a fini à 1.322,75 dollars au fixing du soir, contre 1.319,15 dollars lundi.Le bitcoin valait 9.250,89 dollars contre 9.017,65 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.----------------------------------bur-aue/fka/jpr(©AFP / 13 mars 2018 17h23)