L'euro monte face au dollar après une Fed plus prudente qu'attendu

Londres (awp/afp) - L'euro se maintenait en hausse face au dollar jeudi au lendemain de la réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui ne semble pas vouloir accélérer la remontée de ses taux directeurs.Vers 09H05 GMT (11H05 heure de Paris), l'euro valait 1,1968 dollar, contre 1,1951 dollar mercredi à 21H00.La monnaie unique européenne se stabilisait face à la devise japonaise, à 131,27 yens, contre 131,30 yens mercredi soir.Le billet vert reculait face à la monnaie nipponne à 109,66 yens, contre 109,84 yens la veille au soir.La Fed a laissé ses taux directeurs inchangés mercredi, tout en prenant acte de la remontée de l'inflation, qui s'est rapprochée de son objectif de 2%.Son évaluation de l'économie est restée très positive, la Fed soulignant que l'emploi continue d'être dynamique et que l'activité a progressé à un "rythme modéré".Mais les analystes ont noté que l'institution n'avait pas signalé d'intention d'accélérer le resserrement de sa politique monétaire.Sa déclaration "semblait légèrement plus prudente que les attentes du marché, alors les rendements du Trésor et le dollar ont initialement quelque peu chuté", ont relevé les analystes d'UBS.Les rendements du Trésor ont atteint ces dernières semaines des niveaux plus vus depuis plusieurs années, signifiant que les investisseurs se montraient confiants vis-à-vis d'un futur resserrement monétaire.Surtout, la banque centrale a dit dans son communiqué s'attendre désormais à ce que l'inflation annuelle s'établisse autour de l'objectif "symétrique" de 2% à moyen terme."La référence spécifique, une nouvelle fois, au terme +symétrique+ rappelle au marché que la Fed ne s'inquiétera pas d'une inflation légèrement au-dessus" des 2%, ont souligné les analystes de RaboBank.La retenue de la Fed et l'absence de marques d'inquiétudes face à la montée de l'inflation ont coupé court à toute spéculation sur une éventuelle accélération du rythme de resserrement monétaire.Depuis plusieurs semaines, plusieurs analystes envisageaient quatre remontées des taux d'ici à fin 2018, au lieu des trois prévus initialement.Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.Ainsi, alors que le billet vert s'est fortement renforcé depuis la mi-avril, les cambistes en ont profité pour prendre des bénéfices.L'euro de son côté a baissé, tout en restant au-dessus de son niveau de la veille face au dollar, au moment de l'annonce de l'inflation annuelle en zone euro, par Eurostat.Celle-ci a ralenti en avril à 1,2%, contre 1,3% en mars, soit légèrement en dessous du consensus des analystes Factset, qui tablait sur 1,4%.La veille, les chiffres de la croissance au premier trimestre s'étaient élevés à 0,4%, contre 0,7% précédemment, un accès de faiblesse prévu par les analystes."En l'espace de quelques mois, on est passé d'une zone euro qui va surperformer à une zone euro au ralenti qui pourrait forcer la BCE à réfléchir à de nouvelles mesures d'assouplissement", ont estimé les analystes de Saxo Banque, ce qui explique la récente baisse de la monnaie unique.Vers 09H05 GMT, l'or valait 1.309,95 dollars, contre 1.304,94 dollars mercredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.201,90 dollars, contre 9.175,76 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3509 yuans pour un dollar, contre 6,3625 yuans pour un dollar mercredi vers 15H30 GMT.Cours de jeudi Cours de mercredi---------------------------------------10H05 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1968 1,1951EUR/JPY 131,27 131,30EUR/CHF 1,1950 1,1943EUR/GBP 0,8816 0,8804USD/JPY 109,66 109,84USD/CHF 0,9985 0,9988GBP/USD 1,3577 1,3576bur-ktr/js/cj(AWP / 03.05.2018 11h25)