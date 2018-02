L'euro monte face au dollar avant l'inflation américaine

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait mercredi face au dollar dans un marché attentiste avant la publication plus tard dans la journée des dernières statistiques sur l'inflation aux États-Unis, élément-clé de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2374 dollar, contre 1,2350 dollar mardi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 132,70 yens pour un euro contre 133,17 yens mardi soir.Le billet vert perdait lui aussi du terrain face à la monnaie nipponne, à 107,25 yens pour un dollar contre 107,83 yens la veille.La devise américaine effaçait une partie de ses gains de la semaine dernière face aux autres grandes devises, alors que les investisseurs retrouvaient un peu d'appétit pour les actifs à risque sous l'effet d'une stabilisation des marchés actions.Ils les avaient délaissés après la dégringolade des indices boursiers la semaine dernière déclenchée après l'annonce, le 2 février, d'une augmentation des salaires en janvier aux États-Unis qui a fait craindre une progression de l'inflation et un relèvement plus rapide des taux d'intérêt de la Fed."Les marchés attendent la publication de l'IPC américain pour janvier", a commenté Yoshihiro Ito, stratégiste d'Okasan Online Securities. En fonction de ces chiffres, les rendements obligataires américains pourraient notamment augmenter, entraînant le marché boursier à nouveau à la baisse, a-t-il dit dans une note.Selon des analystes, des prises de bénéfices avant la publication dans la journée de cet indice des prix à la consommation ont pesé sur le dollar. En parallèle, le yen était recherché en tant que valeur refuge.Dans le même temps, la proposition de budget de Donald Trump qui va creuser les déficits pèse également sur le billet vert. Le président américain a présenté lundi un budget pesant plus de 4.400 milliards de dépenses en 2019, soit 10% de plus qu'en 2017."Nous nous concentrons actuellement davantage sur les conséquences de la réforme fiscale américaine (et des augmentations de dépenses approuvées la semaine dernière) plutôt que sur les implications potentielles à court terme en termes de croissance et de politiques fédérales ", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie des changes à la National Australia Bank.Vers 07H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 89,03 pence pour un euro, mais montait face au billet vert, à 1,3899 dollar pour une livre.La devise suisse était stable face à l'euro, à 1,1544 franc suisse pour un euro, et montait face à la devise américaine, à 0,9329 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,3412 yuans pour un dollar contre 6,3410 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 8.802,55 dollars, contre 8.623,97 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2374 1,2350EUR/JPY 132,70 133,17EUR/CHF 1,1544 1,1548EUR/GBP 0,8903 0,8892USD/JPY 107,25 107,83USD/CHF 0,9329 0,9351GBP/USD 1,3899 1,3890bur/php/spi(AWP / 14.02.2018 08h47)