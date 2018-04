L'euro monte face au dollar avant la BCE

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait face au dollar jeudi, les investisseurs attendant le résultat dans la journée de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).Vers 060H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2178 dollar contre 1,2161 dollar mercredi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 133,15 yens, contre 133,07 yens la veille au soir.Le billet vert baissait face à la monnaie nipponne à 109,33 yens, contre 109,43 yens mercredi.Le dollar avait atteint mercredi son plus haut niveau depuis début mars face à l'euro, bénéficiant d'une nouvelle tension des taux d'intérêt sur la dette américaine dont l'un des effets est de rendre la devise américaine plus attractive. Le taux à dix ans sur la dette américaine a atteint mardi la barre jusqu'alors insaisissable des 3%, une première depuis 2014.Au lendemain du franchissement de cette barre symbolique, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans évoluait à 3,03%.La hausse des rendements signifie que le marché s'attend à un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, ce qui rendrait le dollar plus rémunérateur.C'est dans ce contexte que la Banque centrale européenne se réunit jeudi, sans que les investisseurs ne s'attendent à un quelconque mouvement sur les taux.Mais ils étudieront de près les propos du président de l'institution, Mario Draghi, à l'affût de tout indice sur le calendrier du resserrement monétaire de la banque centrale."Aucun changement de politique n'est attendu, mais l'accent est mis sur la question de savoir s'il existe un indice quant au calendrier des opérations d'achat d'actifs d'ici la fin septembre ", a déclaré Mizuho Securities dans une note aux clients, se référant à la réunion de la BCE.Ray Attrill, responsable de la stratégie des changes à la National Australia Bank, a déclaré dans un commentaire : " La conférence de presse de Draghi suscitera un vif intérêt après les récentes données économiques européenne décevantes".Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.324,52 dollars, contre 1.323,12 dollars mercredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.889,82 dollars, contre 9.073,19 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3241 yuans pour un dollar, contre 6,3266 yuans mercredi à la clôture.Cours de jeudi Cours de mercredi---------------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2178 1,2161EUR/JPY 133,15 133,07EUR/CHF 1,1966 1,1957EUR/GBP 0,8733 0,8730USD/JPY 109,33 109,43USD/CHF 0,9826 0,9833GBP/USD 1,3946 1,3932bur-php/nas(AWP / 26.04.2018 08h24)