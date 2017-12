L'euro monte face au dollar dans un marché atone

Paris (awp/afp) - L'euro progressait légèrement mercredi face au dollar dans un marché atone, avec des volumes très réduits entre les fêtes de fin d'année.Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro valait 1,1888 dollar contre 1,1864 dollar mardi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne remontait également face à la devise japonaise à 134,54 yens contre 134,29 yens pour un euro mardi soir.Le billet vert restait stable face à la monnaie nipponne à 113,16 yens.Les cambistes délaissent les marchés en cette semaine prise entre les fêtes de Noël - les principales places financières sont restées fermées lundi, et certaines même mardi - et celles du jour de l'An.Dans ce contexte, l'euro s'inscrivait en légère hausse face au dollar après avoir souffert en fin de semaine dernière des inquiétudes des marchés avant les élections régionales anticipées de jeudi en Catalogne, qui ont finalement vu les partis indépendantistes à nouveau remporter la majorité absolue au parlement catalan. Madrid a assuré que la tutelle de la région serait levée une fois que le nouveau parlement catalan aurait investi l'exécutif régional.Ce mercredi, les investisseurs attendent outre-Atlantique les promesses de vente de logements neufs en novembre ainsi que l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board. En France, seront publiés les chiffres sur les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en novembre.Vers 10H00 GMT, la livre britannique restait stable face à la monnaie unique européenne à 88,68 pence pour un euro, mais poursuivait sa hausse face au billet vert à 1,3407 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro à 1,1757 franc suisse pour un euro, et était quasiment stable face à la devise américaine à 0,9888 franc pour un dollar.La monnaie chinoise se repliait face au billet vert à 6,5578 yuans pour un dollar contre 6,5491 yuans pour un dollar mardi à 14H45 GMT.L'once d'or s'échangeait pour 1.286,25 dollars, à son plus haut niveau depuis près d'un mois contre 1.268,05 dollars au fixing de vendredi matin, dernier fixing officiel sur le marché londonien.Le bitcoin s'établissait à 15.888,00 dollars contre 15.970,07 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des données compilées par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi-------------------------------------10H00 22H00 GMTEUR/USD 1,1888 1,1864EUR/JPY 134,54 134,29EUR/CHF 1,1757 1,1738EUR/GBP 0,8868 0,8870USD/JPY 114,54 113,19USD/CHF 0,9888 0,9894GBP/USD 1,3407 1,3374afp/al(AWP / 27.12.2017 11h28)