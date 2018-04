L'euro monte face au dollar dans un marché prudent

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait face au dollar mercredi en dépit de la chute du moral des investisseurs allemands en mars, dans un marché attendant les résultats de la visite aux États-Unis du Premier ministre japonais Shinzo Abe.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2377 dollar, contre 1,2370 dollar mardi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait également face à la devise japonaise à 132,84 yens, contre 132,37 yens la veille au soir.Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne à 107,33 yens, contre 107,00 yens mardi.L'euro s'était replié mardi du fait de la baisse du moral des investisseurs en Allemagne et de prises de bénéfices.Sur fond de craintes de guerre commerciale et de conflit syrien, l'indicateur de l'institut ZEW est en effet ressorti en recul de 8,2 points en avril, son plus bas niveau depuis novembre 2012.Les investisseurs attendaient mercredi de savoir si le sommet entre le Japon et les États-Unis est un succès.Shinzo Abe s'est envolé mardi pour la Floride où il a rencontré le président américain dans sa résidence privée de Mar-a-Lago.Cette visite prépare le futur sommet entre le président américain et le leader nord-coréen Kim Jong Un, mais les deux dirigeants évoqueront également leurs relations commerciales."Les marchés financiers mondiaux sont restés sur une note positive pendant la nuit, mais les investisseurs restent sur leurs gardes, surveillant toute escalade des tensions géopolitiques tandis que les droits de douane restent à l'ordre du jour", a déclaré Stephen Innes, responsable des opérations pour l'Asie-Pacifique de OANDA.Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.344,50 dollars contre 1.347,46 dollars mardi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 7.923,98 dollars, contre 7.914,70 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,2874 yuans pour un dollar contre 6,2825 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2377 1,2370EUR/JPY 132,84 132,37EUR/CHF 1,1969 1,1952EUR/GBP 0,8652 0,8658USD/JPY 107,33 107,00USD/CHF 0,9671 0,9663GBP/USD 1,4305 1,4288bur-php/nas(AWP / 18.04.2018 08h26)