L'euro monte face au dollar en attendant l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro montait face au dollar mercredi dans un marché attentiste avant les chiffres de l'inflation en zone euro et, en fin de semaine, les données sur l'emploi américain.Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2293 dollar contre 1,2270 dollar mardi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne était en baisse face à la devise japonaise à 130,53 yens contre 130,81 yens mardi à 21H00 GMT.Le billet vert baissait lui aussi face à la monnaie nipponne à 106,19 yens, contre 106,61 yens la veille au soir.L'inflation en zone euro sur un an en mars était le principal indicateur attendu aujourd'hui par les cambistes.Celle-ci a accéléré à 1,4%, contre 1,1% en février, "une hausse significative", bien qu'attendu par les analystes, a fait remarquer David Madden, de CMC Markets.L'inflation sous-jacente a, elle, stagné à 1%, contre 1,1% attendu.Alors que le programme d'achat d'obligations de la Banque centrale européenne (BCE) doit se maintenir au moins jusqu'en septembre, "les cambistes s'appuieront sur les chiffres de l'inflation pour prévoir la politique future" de l'institution, a ajouté M. Madden.Un futur resserrement monétaire de la BCE signifierait un euro plus rémunérateur et rendrait donc la monnaie unique plus attractive.Outre-Atlantique, en attendant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain, principal indicateur de la semaine, les investisseurs s'intéresseront à l'indice d'activité dans le secteur des services.Des chiffres "robustes" pourraient "consolider les perspectives optimistes" de la Réserve fédérale américaine et porter le dollar un peu plus haut, a commenté Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Les analystes devraient néanmoins attendre les données sur l'emploi américain vendredi, qui donneront aussi des indications sur le niveau des salaires et l'inflation, pour se faire une opinion.Côté géopolitique, l'annonce cette nuit par Washington d'une liste provisoire de quelque 1.300 produits chinois importés susceptibles d'être soumis à de nouvelles taxes douanières, au lendemain de mesures de rétorsion prises par Pékin contre 128 produits américains, ne semblait pas faire bouger le marché."Le consensus général est qu'une guerre économique ne profitera à personne, ce qui explique pourquoi les investisseurs ne réagissent pas sensiblement" aux échanges successifs entre Pékin et Washington, a jugé Jameel Ahmad de FXTM.Au contraire, pour Naeem Aslam, analyste chez Think Markets, "la guerre commerciale est là", ce qui se traduit par un "appétit pour le risque moins élevé" et par une pression sur le dollar en faveur de l'or et du yen.Le soudain regain de tensions entre les deux pays avait agité les marchés il y a deux semaines, avant que ceux-ci ne finissent par se calmer, à l'annonce de négociations.Vers 09H00 GMT, la monnaie chinoise valait 6,3020 yuans pour un dollar, contre 6,2899 yuans pour un dollar mardi vers 15H30 GMT.L'or valait 1.342,27 dollars, contre 1.332,82 dollars la veille à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 7.303,26 dollars, contre 7.401,40 dollars mardi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2293 1,2270EUR/JPY 130,53 130,81EUR/CHF 1,1773 1,1766EUR/GBP 0,8733 0,8728USD/JPY 106,19 106,61USD/CHF 0,9578 0,9589GBP/USD 1,4075 1,4057bur-ktr/js/php(AWP / 04.04.2018 11h29)