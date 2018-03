L'euro monte face au dollar, la livre dopée par les progrès sur le Brexit

New York (awp/afp) - L'euro remontait face au dollar lundi avant une réunion de la banque centrale américaine mardi et mercredi mais les cambistes portaient davantage leur attention sur la livre britannique, dopée par un accord conclu sur la transition post-Brexit.Vers 19H00 GMT (20H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2352 dollar contre 1,2290 vendredi à 22H00 GMT.La livre britannique quant à elle a atteint à 12H30 GMT son niveau le plus haut depuis un mois et demi face à l'euro à 87,45 pence pour un euro.Face au dollar, elle a retrouvé son niveau de mi-février avec 1,4088 dollar pour une livre à 12H10 GMT.Ce bond s'explique par l'annonce d'un accord sur la période de transition post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et a été "amplifié par l'effet de surprise", selon David Lamb, analyste pour FEXCO, pour qui peu de cambistes s'attendaient à une convergence entre les positions des deux parties.L'UE et Londres ont ainsi franchi un cap en se mettant d'accord sur une "large partie" du traité de retrait du Royaume-Uni de l'UE, en particulier sur les termes d'une "courte" période de transition post-Brexit, voulue par les britanniques.L'euro, de son côté, remontait face au dollar à la veille de l'ouverture d'une réunion de deux jours de la banque centrale américaine (Fed) mardi et mercredi.Les marchés tablent largement sur une hausse de taux d'un quart de point et seront particulièrement vigilants sur les termes employés par Jerome Powell, dont ce sera la première réunion à la tête de la banque centrale.Alors que l'institution prévoit actuellement trois hausses de taux en 2018, les marchés attendent de voir si elle envisage d'ajouter une quatrième hausse destinée à éviter la surchauffe à l'économie américaine.En principe, la perspective d'une hausse des taux rend le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif.Mais la devise américaine reculait face à l'euro lundi après que "des responsables de la banque centrale européenne (BCE) ont évoqué la fin proche de la politique très accommodante et une remontée des taux d'intérêt", a indiqué Boris Schlossberg de BK Asset Management.La monnaie unique européenne progressait face à la devise japonaise, à 130,89 yens pour un euro contre 130,28 yens vendredi soir.Le billet vert s'affaiblissait un peu face à la monnaie nipponne, à 105,96 yens pour un dollar contre 106,01 yens vendredi.La monnaie chinoise a fini la séance à 6,3322 yuans pour un dollar contre 6,3348 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.L'once d'or coûtait 1312,40 dollars au fixing du soir, contre 1.310,10 dollars vendredi soir.Le bitcoin valait 8.312,54 dollars contre 8.524,17 dollars vendredi à 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi-----------------------------------19H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2352 1,2290EUR/JPY 130,89 130,28EUR/CHF 1,1733 1,1701EUR/GBP 0,8796 0,8816USD/JPY 105,96 106,01USD/CHF 0,9498 0,9520GBP/USD 1,4043 1,3942afp/rp(AWP / 19.03.2018 20h29)