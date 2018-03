L'euro monte face au dollar, le marché espère une normalisation de la BCE

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait face au dollar mardi après des propos tenus du patron de la banque centrale allemande qui a déclaré que la Banque centrale européenne (BCE) doit normaliser sa politique monétaire.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2448 dollar, contre 1,2444 dollar lundi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 131,51 yens, contre 131,17 yens lundi à 21H00 GMT.Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne à 105,55 yens, contre 105,41 yens pour un dollar la veille au soir.Le banquier central allemand, Jens Weidmann, successeur pressenti de Mario Draghi à la tête de la BCE, a estimé lundi que l'institution devait rapidement normaliser sa politique monétaire afin de conserver une possibilité d'agir en cas d'éventuel ralentissement économique.Après la banque centrale américaine et la banque d'Angleterre, qui ont déjà entamé leur normalisation, la BCE est considérée par les analystes comme la prochaine grande banque centrale à pouvoir réorienter sa politique monétaire.Une future hausse des taux rendrait la monnaie européenne plus rémunératrice et plus attractive, donc les cambistes achètent des euros en anticipation.Selon les analystes, la monnaie unique continue à bénéficier de l'opinion que la BCE sur le chemin d'un processus de normalisation à venir.En ce qui concerne le dollar, les craintes de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine semblaient s'apaiser avec l'instauration d'un dialogue entre les deux pays.En fin de semaine dernière, M. Trump a annoncé des taxes sur quelque 60 milliards de dollars d'importations chinoises, provoquant une réplique de la Chine qui a dévoilé une liste de 128 produits américains sur lesquels elle pourrait appliquer des droits de douane.Pour les analystes, s'il semble y avoir une désescalade dans les tensions sino-américaines, il reste compliqué pour les investisseurs de concilier un dollar fort avec une administration usant du protectionnisme pour réduire son déficit commercial.De telles mesures appellent en effet implicitement à une baisse du dollar pour doper les exportations et renchérir le coût des importations, même si l'exécutif américain reste sur la ligne d'une monnaie forte.La monnaie chinoise valait 6,26081 yuans pour un dollar, contre 6,2730 yuans pour un dollar lundi vers 15H30 GMT.Le bitcoin valait 7.892,95 dollars, contre 7.888,84 dollars lundi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi------------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2448 1,2444EUR/JPY 131,51 131,17EUR/CHF 1,1764 1,1769EUR/GBP 0,8748 0,8746USD/JPY 105,65 105,41USD/CHF 0,9451 0,9456GBP/USD 1,4230 1,4229bur-php/boc(AWP / 27.03.2018 08h31)