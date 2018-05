L'euro monte face au dollar qui reprend son souffle

Londres (awp/afp) - L'euro montait lundi face à un dollar en phase de correction après plusieurs semaines de hausse et alors que la situation politique en Italie reste scrutée par le marché.Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1986 dollar contre 1,1943 dollar vendredi à 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait aussi face à la devise japonaise à 131,30 yens, contre 130,63 yens vendredi soir.Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne à 109,54 yens, contre 109,39 yens vendredi."Le dollar est en mode correction", a commenté Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.Après plusieurs semaines de hausse quasi-continue, le billet vert a quelque peu perdu son élan en fin de semaine dernière, après des données sur l'inflation moins bonnes que prévu.L'inflation est l'un des principaux critères qui oriente les choix de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur ses taux.Une inflation plus faible qu'anticipé suggère une action moins énergique de la Fed sur les taux, et par effet d'entraînement une perspective de rendement moins grande sur la monnaie américaine qui perd un peu de son attrait.Les analystes ont également souligné lundi la volonté du président Trump de travailler à un accord avec la Chine pour permettre au géant des télécoms ZTE de reprendre ses activités avec les Etats-Unis.Mi-avril, Washington avait décidé d'interdire pendant sept ans l'exportation de composants électroniques américains destinés à ZTE, comme les microprocesseurs indispensables à ses smartphones.Ce revirement de situation a fait dire aux analystes de Commerzbank que "tout peut changer une fois que le président aura posté son prochain tweet"."Dans toutes nos analyses sur la politique américaine et ses conséquences sur le marché des changes, nous ne devrions jamais généraliser une mesure politique de l'administration", ont-ils jugé.Du côté de l'euro, si la monnaie unique se reprend, les investisseurs gardaient un oeil sur la situation en Italie.La troisième économie de la zone euro était sur le point lundi de livrer son destin à deux partis antisystème et eurosceptiques, le Mouvement 5 Étoiles (M5S) et la Ligue qui ont trouvé un accord de gouvernement et devraient annoncer le nom d'un futur Premier ministre.Luigi Di Maio, le jeune leader du M5S, ainsi que le chef de la Ligue Matteo Salvini (extrême droite), doivent être reçus lundi au Quirinal, le palais présidentiel, pour présenter les détails de cet accord."Il y a une issue clairement positive après plus de deux mois d'impasse politique", a noté M. Lawler.Mais selon lui, une telle coalition pourrait avoir un impact négatif sur les relations entre l'Italie et l'Union européenne, qui pourrait peser sur l'économie italienne, qui se reprend doucement."Pour l'instant, l'euro reste indifférent" à ces développements, a souligné Derek Halpenny, analyste pour MUFG.Vers 09H00 GMT, l'or valait 1.321,07 dollars, contre 1.318,30 dollars vendredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.439,41 dollars, contre 8.432,00 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3361 yuans pour un dollar, contre 6,3340 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.Cours de lundi Cours de vendredi---------------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1986 1,1943EUR/JPY 131,30 130,63EUR/CHF 1,1972 1,1948EUR/GBP 0,8821 0,8818USD/JPY 109,54 109,39USD/CHF 0,9989 1,0000GBP/USD 1,3589 1,3542bur-ktr/pn/nas(AWP / 14.05.2018 11h20)