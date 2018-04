L'euro monte légèrement face au dollar en attendant la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro montait légèrement face au dollar jeudi, après avoir atteint un nouveau plus bas depuis début mars une heure plus tôt et avant le résultat de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2172 dollar contre 1,2161 dollar mercredi vers 21H00 GMT. Vers 08H05 GMT, il avait atteint un nouveau plus bas face au dollar depuis début mars, à 1,2156.La monnaie unique européenne se stabilisait face à la devise japonaise à 132,11 yens, contre 133,07 yens la veille au soir.Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne à 109,36 yens, après atteint en début d'échanges asiatiques un nouveau plus haut depuis février à 109,47 yens. Mercredi, vers 21H00 GMT, le dollar valait 109,43 yens.Alors que le dollar concentrait toute l'attention des investisseurs depuis plus d'une semaine, jeudi, l'euro revenait sur le devant de la scène avec la réunion de la BCE.Si les analystes ne s'attendent pas à un quelconque mouvement sur les taux, ils étudieront de près les propos du président de l'institution, Mario Draghi, à l'affût de tout indice sur le calendrier du resserrement monétaire de la banque centrale."La nette détérioration des données économiques publiée pour la zone euro depuis le début de l'année a encouragé les spéculations autour du fait que la BCE pourrait adopter un ton plus prudent, ce qui pourrait peser sur l'euro", a expliqué Lee Hardman, analyste pour MUFG, qui estime cependant qu'"il est probablement trop tôt pour que la BCE abaisse officiellement ses prévisions de croissance".Selon Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities, M. Draghi pourrait néanmoins avoir un intérêt à adopter un ton pessimiste.Faire baisser l'euro permettrait, selon lui, à l'économie de la zone euro "d'accélérer à nouveau, car une monnaie moins chère stimule la croissance et contribue à la hausse de l'inflation".Une hausse de l'inflation serait en outre "une opportunité parfaite" pour que la BCE commence à relever ses taux à la fin de l'été, le plan poursuivi par M. Draghi, pense M. Anthis.Les taux d'intérêt sont l'instrument principal de la BCE pour atteindre sa cible de près de 2% d'inflation.Une remontée des taux a comme conséquence de rendre la monnaie plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.Le dollar avait atteint une nouvelle fois jeudi son plus haut niveau depuis début mars face à l'euro, après avoir déjà touché des plus hauts les précédents jours.Le billet vert bénéficie d'une nouvelle tension des taux d'intérêt sur la dette américaine dont l'un des effets est de rendre la devise américaine plus attractive. Le taux à dix ans sur la dette américaine a atteint mardi la barre des 3%, une première depuis 2014.Au lendemain du franchissement de cette barre symbolique, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans évoluait à 3,03%.La hausse des rendements signifie que le marché s'attend à un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.Vers 09H00 GMT, l'or valait 1.322,20 dollars, contre 1.323,12 dollars mercredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.714,03 dollars, contre 9.073,19 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3298 yuans pour un dollar, contre 6,3266 yuans mercredi à la clôture.Cours de jeudi Cours de mercredi---------------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2172 1,2161EUR/JPY 133,11 133,07EUR/CHF 1,1977 1,1957EUR/GBP 0,8748 0,8730USD/JPY 109,36 109,43USD/CHF 0,9840 0,9833GBP/USD 1,3915 1,3932bur-ktr/js/esp(AWP / 26.04.2018 11h16)