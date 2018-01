L'euro monte légèrement face au dollar, le marché reste prudent

Londres (awp/afp) - L'euro montait un peu face au dollar lundi, mais la prudence restait de mise sur le marché, les cambistes scrutant les développements politiques aux États-Unis et en Allemagne, à trois jours d'une décision monétaire en zone euro.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2242 dollar, contre 1,2225 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 135,88 yens pour un euro contre 135,42 yens vendredi soir.Le billet vert aussi gagnait du terrain face à la monnaie nipponne, à 111,03 yens contre 110,77 yens vendredi.En l'absence d'indicateurs majeurs lundi, les marchés se concentrent sur la situation politique aux États-Unis et en Allemagne, a observé Connor Campbell, analyste chez Spreadex."Le dollar a débuté la semaine sur la défensive car les responsables politiques américains ne sont pas parvenus à trouver avant le weekend un compromis pour financer l'administration" du pays, a commenté Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.Ainsi, "le gouvernement est entré dans son troisième jour de paralysie après l'échec du Congrès américain à arriver à un accord sur le budget" mais pour le moment, "les investisseurs ne semblent pas trop inquiets de son impact sur leurs investissements", a relevé Hussein Sayed, analyste chez FXTM.Malgré d'intenses tractations, la majorité républicaine, l'opposition démocrate et la Maison Blanche n'ont pu s'entendre sur un budget, même temporaire, qui aurait permis d'éviter cette paralysie.Le Sénat américain doit à nouveau voter lundi sur un éventuel accord budgétaire qui permettrait de mettre fin à la fermeture partielle de l'administration fédérale.Les cambistes restaient peu inquiets pour le moment, mais si la paralysie venait à durer, elle pourrait remettre en question la capacité de la Réserve fédérale américaine (Fed) à relever ses taux d'intérêt en mars, une action dont la probabilité est actuellement vue par le marché à plus de 80%.Par ailleurs, les cambistes scrutaient toujours l'Allemagne, où le SPD de Martin Schulz et les conservateurs dirigés par la chancelière allemande vont commencer des négociations en vue d'un "contrat de coalition", feuille de route du futur gouvernement.Au mieux, ce dernier pourrait prendre ses fonctions mi-mars, soit six mois après les législatives qui ont laissé la première puissance européenne sans majorité évidente.Mais les sociaux-démocrates n'ont approuvé ces pourparlers qu'à 56%, alors "le rejet d'un accord de coalition final reste un risque qui devrait limiter les gains de l'euro pour le moment", a prévenu M. Sayed.Et pour Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities, "l'euro est la devise à surveiller cette semaine" en raison de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) qui se tiendra jeudi."Depuis le début de l'année, la monnaie unique a surtout profité d'un accès de faiblesse du dollar, mais dans le même temps les finances de la zone euro ont continué de se renforcer", ce qui a alimenté les spéculations sur la possibilité de voir une hausse des taux de la BCE cette année, a expliqué l'analyste."Mais la performance de la zone euro dépend d'un euro relativement bon marché et son (récent) bond va forcément inquiéter les responsables" de la banque centrale, a estimé M. Anthis.Ainsi, malgré la diminution du risque politique en Allemagne, l'euro peine à s'apprécier car "les opérateurs de marché se rendent compte que la probabilité de voir Mario Draghi tenter de dissuader (les cambistes de continuer à acheter la devise en masse, ndlr) continue de grimper", a prévenu l'analyste."Il est peu probable que la BCE change sa politique, mais les commentaires de Mario Draghi pourraient apporter un éclairage sur les perspectives à long-terme de la banque centrale", a ajouté David Madden, analyste chez CMC Markets.Vers 17H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 87,75 pence pour un euro, atteignant même vers 16H00 GMT 87,69 pence, son niveau le plus fort depuis mi-décembre. La livre sterling montait aussi face au billet vert, à 1,3947 dollar pour une livre, grimpant même vers 16H00 GMT à 1,3970 dollar, un nouveau sommet depuis le 24 juin 2016, date de l'annonce de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne (UE).La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1789 franc suisse pour un euro, et se stabilisait face à la devise américaine, à 0,9630 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en petite baisse face au billet vert, à 6,4050 yuans pour un dollar à 15H10 GMT contre 6,4040 yuans vendredi à 14H20 GMT, quand elle avait atteint son niveau en fin d'échanges le plus fort depuis début décembre 2015.L'once d'or a fini à 1.332,60 dollars au fixing du soir, contre 1.334,95 dollars vendredi.Le bitcoin valait 10.581,08 dollars contre 11.489,48 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2242 1,2225EUR/JPY 135,88 135,42EUR/CHF 1,1789 1,1771EUR/GBP 0,8775 0,8820USD/JPY 111,03 110,77USD/CHF 0,9630 0,9629GBP/USD 1,3947 1,3860acd/js/jpr(AWP / 22.01.2018 18h02)