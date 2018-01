L'euro monte un peu face au dollar dans un marché attentiste

New York (awp/afp) - L'euro évoluait en légère hausse face au dollar mercredi après la publication d'un rapport de la Réserve fédérale (Fed), le marché adoptant une attitude attentiste après avoir été porté par des spéculations sur les intentions des grandes banques centrales.Vers 19H00 GMT (20H00 HEC), l'euro valait 1,2269 dollar -après être monté en cours d'échanges asiatiques à 1,2323 dollar, à son niveau le plus fort depuis mi-décembre 2014- contre 1,2259 dollar mardi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait légèrement face à la devise japonaise, à 135,79 yens pour un euro contre 135,50 yens la veille.Le billet vert tentait de se reprendre face à la monnaie nipponne, à 110,67 yens pour un dollar -après avoir atteint en cours d'échanges asiatiques 110,19 yens, son niveau le plus bas en quatre mois- contre 110,53 yens mardi.La Banque centrale américaine (Fed) a estimé mercredi dans un rapport dit Livre beige que les perspectives économiques pour 2018 restaient "optimistes" tout en mettant en garde sur l'étroitesse du marché de l'emploi qui pourrait limiter la croissance.Ce rapport intervient deux semaines avant la prochaine réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).Le dollar, laminé depuis le début de l'année, peinait dans le même temps à se reprendre, les cambistes restant attentifs aux risques de voir les activités gouvernementales se trouver à l'arrêt à la fin de la semaine, si un accord de financement n'est pas trouvé par le Congrès des États-Unis, a relevé Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.En outre, "l'appétit pour le dollar risque de diminuer si les autres grandes banques centrales emboîtent le pas de la Réserve fédérale américaine (Fed) en resserrant leur politique monétaire", a ajouté l'analyste.Face à une croissance mondiale robuste, les marchés tablent de plus en plus sur un resserrement de la politique monétaire en Europe et au Japon, tandis qu'aux États-Unis, la Fed, déjà engagée dans un tel processus, pourrait être ralentie par la faiblesse de l'inflation.Mais le récent accès de faiblesse du billet vert face au dollar et au yen fait que les banques centrales au Japon et en Europe pourraient commencer à se préoccuper de la situation, a noté Derek Halpenny, analyste chez MUFJ, en mettant en avant des commentaires sur le sujet mardi du ministre japonais des Finances Taro Aso et du membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) François Villeroy de Galhau.Ces mouvements sur les devises ne sont toutefois pas suffisamment forts pour avoir un effet sur l'inflation et ne devraient ainsi pas lester une hausse des prix déjà poussive, a estimé l'analyste.L'inflation en zone euro reste tout de même morne, la hausse des prix ayant bien ralenti en décembre, à 1,4% sur un an, selon une deuxième estimation publiée mercredi.Vers 19H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 88,20 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,3811 dollar pour une livre, montant même vers 16H10 GMT à 1,3845 dollar, son plus haut niveau depuis l'annonce fin juin 2016 de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne.La devise suisse montait un peu face à l'euro, à 1,1762 franc suisse pour un euro, et face à la devise américaine, à 0,9587 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en hausse face au dollar, à 6,4343 yuans pour un dollar à 15H30 GMT - son niveau en fin de séance le plus fort depuis début décembre 2015 - contre 6,4440 yuans mardi à 15H15 GMT.L'once d'or a fini à 1.335,65 dollars au fixing du soir, contre 1.333,85 dollar mardi.Le bitcoin valait 9.890,00 dollars, contre 10.759,55 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Le bitcoin est tombé vers 15H30 GMT à 9.185,60 dollars, son prix le plus bas depuis début décembre et une dégringolade de plus de 50% depuis son sommet historique du 18 décembre dernier à 19.511 dollars.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------19H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2269 1,2259EUR/JPY 135,79 135,50EUR/CHF 1,1762 1,1766EUR/GBP 0,8820 0,8887USD/JPY 110,67 110,53USD/CHF 0,9587 0,9597GBP/USD 1,3911 1,3794bur-alb/jum/pb(AWP / 17.01.2018 20h24)