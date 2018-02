L'euro monte un peu face au dollar dans un marché attentiste

Londres (awp/afp) - L'euro montait un peu face au dollar lundi, dans un marché reprenant son souffle et peinant à accrocher un cap après les turbulences provoquées la semaine dernière par les fortes fluctuations de la Bourse new-yorkaise.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2276 dollar, contre 1,2252 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait légèrement face à la devise japonaise, à 133,38 yens pour un euro contre 133,30 yens vendredi soir.Le billet vert perdait un peu de terrain face à la monnaie nipponne, à 108,65 yens pour un dollar contre 108,80 yens vendredi."Des vents plus calmes soufflent sur les marchés ce lundi après la tempête de la semaine dernière", a observé Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.La semaine dernière avait en effet été marquée par une très forte volatilité sur les marchés d'actions, déclenchée par la dégringolade des indices new-yorkais, qui avait poussé les investisseurs à privilégier les actifs les plus sûrs, comme le dollar, donnant ainsi un coup de pouce au billet vert.La chute des indices américains avait débuté le vendredi 2 février, avec l'annonce d'une augmentation significative des salaires en janvier aux États-Unis.De quoi raviver le spectre d'une accélération de l'inflation et la crainte des investisseurs de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) resserrer sa politique monétaire plus rapidement que prévu, en particulier en procédant cette année à plus de trois hausses de ses taux d'intérêt.Dans ce contexte, les cambistes devraient rester sur une tendance prudente avant la publication mercredi des données sur l'inflation aux États-Unis en janvier."Les cambistes ont cherché à engranger quelques bénéfices lundi mais le marché n'oublie pas les récents indicateurs impressionnants en provenance des États-Unis", a observé David Madden, analyste chez CMC Markets.Ainsi, la baisse du dollar restait limitée lundi.Vers 17H00 GMT, la livre britannique baissait un peu face à la monnaie unique européenne, à 88,82 pence pour un euro, et se stabilisait face au billet vert, à 1,3820 dollar pour une livre.La devise suisse baissait un peu face à l'euro, à 1,1522 franc suisse pour un euro, et se stabilisait face à la devise américaine, à 0,9386 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,3275 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3032 yuans vendredi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.322,30 dollars au fixing du soir, contre 1.314,10 dollars vendredi.Le bitcoin valait 8.698,10 dollars, contre 8.552,65 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2276 1,2252EUR/JPY 133,38 133,30EUR/CHF 1,1522 1,1512EUR/GBP 0,8882 0,8864USD/JPY 108,65 108,80USD/CHF 0,9386 0,9386GBP/USD 1,3820 1,3827acd/js/cj(AWP / 12.02.2018 17h59)