L'euro monte un peu face au dollar dans un marché hésitant

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait un peu face au dollar lundi dans un marché hésitant après un solide rapport sur l'emploi américain alors que les investisseurs digéraient l'impact d'un éventuel sommet entre les États-Unis et la Corée du nord.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2321 dollar, contre 1,2307 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne se stabilisait face à la devise japonaise, à 131,42 yens contre 131,46 yens vendredi soir.Le billet vert baissait face à la monnaie nipponne, à 106,67 yens contre 106,82 yens vendredi.Selon les chiffres mensuels du département du Travail, les États-Unis ont créé 313.000 emplois en février, l'augmentation la plus forte en un an et demi mais dans le même temps, les salaires ont à peine augmenté.Or "un ralentissement de la croissance des salaires pourrait remettre en question le rythme des hausses de taux de la Fed (Réserve fédérale américaine)", ont prévenu les analystes de FxPro. Cette perspective est de nature à peser sur le dollar car la hausse des taux de la Fed le rend plus rémunérateur.Les investisseurs s'interrogeaient également sur les signes d'un apaisement des tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord qui contribuent à créer un environnement plus favorable à la prise de risque."Il est difficile de prendre des positions car il y a de l'incertitude autour du sommet prévu entre les États-Unis et la Corée du Nord", a déclaré Masakazu Satou, analyste de Gaitame. En outre, selon lui, la confirmation jeudi dernier de prochaines taxes américaines sur l'acier et l'aluminium et les craintes d'une guerre commerciale mondiale ont poussé les investisseurs à la prudence.Le président américain Donald Trump a dit samedi croire que la Corée du Nord voulait désormais "faire la paix" et il a salué la nouvelle retenue de Pyongyang sur ses tirs de missiles. Donald Trump a accepté la semaine dernière l'invitation du dirigeant Kim Jong Un à participer à un sommet bilatéral d'ici fin mai, afin notamment de discuter de dénucléarisation.La monnaie chinoise valait 6,3275 yuans pour un dollar contre 6,3344 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 9.590,64 dollars contre 9.004,83 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2321 1,2307EUR/JPY 131,42 131,46EUR/CHF 1,1704 1,1712EUR/GBP 0,8892 0,8886USD/JPY 106,67 106,82USD/CHF 0,9500 0,9513GBP/USD 1,3857 1,3850bur-php/spi(AWP / 12.03.2018 08h30)