L'euro monte un peu face au dollar dans un marché hésitant

Paris (awp/afp) - L'euro montait un peu face au dollar lundi dans un marché hésitant après un solide rapport sur l'emploi américain, et une mise en garde du président Donald Trump aux Européens leur demandant l'abandon des barrières douanières sur les produits américains.Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro valait 1,2318 dollar, contre 1,2307 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne se repliait en revanche face à la devise japonaise, à 131,21 yens contre 131,46 yens vendredi soir.Le billet vert baissait aussi face à la monnaie nipponne à 106,52 yens contre 106,82 yens vendredi."L'euro continue sa consolidation face au dollar à court terme, se situant entre 1,2000 et 1,2500 bien que les récents développements ont été mitigés pour la monnaie unique", selon une note de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.Du côté positif, relèvent ces analystes, il y a eu la "formation de la nouvelle coalition gouvernementale en Allemagne et le renforcement de la reprise économique en zone euro. Ceci renforce la confiance de la Banque centrale européenne sur le fait que l'objectif d'inflation sera atteint à moyen terme"."Ceci va encourager la BCE à finalement infléchir" sa politique monétaire, poursuit la note.Les analystes suivaient avec prudence les menaces lancées par le président américain contre l'Union européenne au sujet des droits de douane de ses produits. "L'UE n'a pas peur des menaces" et "se défendra", a affirmé lundi la commissaire européenne au Commerce Cecilia MalmströmDonald Trump a exigé samedi des Européens "l'abandon" des barrières douanières sur les produits américains, pour être exemptés des lourdes taxes imposées sur l'acier et l'aluminium importés, visant en particulier les droits de douane de 10% imposés par l'UE sur les véhicules, alors que les droits américains sont de 2,5%.La mise en garde a été lancée sur Twitter quelques heures après une réunion infructueuse à Bruxelles entre son représentant au commerce Robert Lighthizer et la Commission européenne.Par ailleurs, le marché digérait les chiffres du département du Travail aux États-Unis en février avec la création de 313.000 emplois, l'augmentation la plus forte en un an et demi mais dans le même temps, les salaires ont à peine augmenté. Or "un ralentissement de la croissance des salaires pourrait remettre en question le rythme des hausses de taux de la Fed (Réserve fédérale américaine)", ont prévenu les analystes de FxPro. Cette perspective est de nature à peser sur le dollar car la hausse des taux de la Fed le rend plus rémunérateur.Les investisseurs s'interrogeaient également sur les signes d'un apaisement des tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord qui contribuent à créer un environnement plus favorable à la prise de risque. "Il est difficile de prendre des positions car il y a de l'incertitude autour du sommet prévu entre les États-Unis et la Corée du Nord", a déclaré Masakazu Satou, analyste de Gaitame.Donald Trump a accepté la semaine dernière l'invitation du dirigeant Kim Jong Un à participer à un sommet bilatéral d'ici fin mai, afin notamment de discuter de dénucléarisation.La monnaie chinoise valait 6,3252 yuans pour un dollar contre 6,3344 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 9.803,133 dollars contre 9.004,83 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------10H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2318 1,2307EUR/JPY 131,21 131,46EUR/CHF 1,1695 1,1712EUR/GBP 0,8887 0,8886USD/JPY 106,52 106,82USD/CHF 0,9495 0,9513GBP/USD 1,3860 1,3850afp/rp(AWP / 12.03.2018 11h23)