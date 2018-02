L'euro monte un peu face au dollar en attendant Jerome Powell

Londres (awp/afp) - L'euro montait un peu face au dollar lundi, dans un marché attentiste avant l'intervention cette semaine du nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell devant le Congrès américain.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2308 dollar contre 1,2295 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne gagnait également un peu de terrain face à la devise japonaise, à 131,55 yens pour un euro contre 131,41 yens vendredi soir.Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne, à 106,88 yens pour un dollar contre 106,89 yens vendredi soir."La semaine débute avec un dollar sur la défensive avant le premier discours public du nouveau président de la Réserve fédérale Jerome Powell", a observé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Les cambistes sont partagés avant cette intervention, prévue mardi et mercredi, certains estimant que son intervention allait calmer un marché qui a fait le yo-yo ces dernières semaines, d'autres n'attendant pas grand chose de cette audition."De toute évidence, l'objectif de M. Powell sera de s'inscrire dans la continuité et de garder le ton confiant de la Fed ces dernières semaines afin de s'assurer de ne pas déclencher un pic de volatilité sur les marchés", a estimé M. Anthis.Vendredi, dans son rapport bi-annuel sur la politique monétaire diffusé en cours de séance, la banque centrale américaine avait dressé un bilan optimiste de l'économie du pays. Elle a aussi noté que la croissance du salaire horaire était jusqu'à présent restée modérée."De récentes preuves d'une croissance plus forte aux États-Unis et dans le reste du monde ainsi qu'un raffermissement de l'inflation alimentent les spéculations sur une accélération du rythme et une augmentation du nombre des hausses de taux d'intérêt de la Fed dans les années à venir", a observé Lee Hardman, analyste chez MUFG.Mais pour que le dollar parvienne à renverser la tendance et repartir à la hausse, il faudrait que M. Powell soit vraiment plus confiant que le discours de la Fed ces dernières semaines, a estimé M. Hardman.En attendant, l'euro se trouvait un peu lesté lundi par des propos jugés prudents du président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi, ont relevé des analystes.Lors d'une audition devant le Parlement européen, M. Draghi a déclaré qu'en dépit d'une bonne conjoncture en zone euro, "l'évolution de l'inflation reste fondamentalement conditionnée à un large stimulus monétaire fourni par l'ensemble" des mesures monétaires de l'institution.La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,3161 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3372 yuans vendredi à 15H25 GMT.L'once d'or a fini à 1.333,50 dollars au fixing du matin, contre 1.327,95 dollars vendredi au fixing du soir.Vers 17H00 GMT, le bitcoin valait 10.209,49 dollars contre 9.920,00 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2308 1,2295EUR/JPY 131,55 131,41EUR/CHF 1,1545 1,1511EUR/GBP 0,8816 0,8804USD/JPY 106,88 106,89USD/CHF 0,9379 0,9361GBP/USD 1,3960 1,3971bur-acd/gib(AWP / 26.02.2018 17h59)