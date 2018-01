L'euro perd du terrain face au dollar dans un marché prudent

Londres (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar mardi, les cambistes continuant d'engranger quelques bénéfices après les sommets atteints la semaine dernière mais semblant aussi adopter des positions plus prudentes vis-à-vis de la devise européenne.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,1923 dollar, contre 1,1967 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne perdait également du terrain face à la devise japonaise, à 134,13 yens pour un euro contre 135,34 yens la veille.Le billet vert baissait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 112,49 yens pour un dollar contre 113,09 yens lundi soir."L'euro s'enfonce sous 1,20 dollar car les courtiers se demandent si la devise n'est pas devenue trop onéreuse au goût de la BCE (Banque centrale européenne)", a observé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Pour l'analyste, la baisse de l'euro depuis le début de la semaine pourrait être le signe que les investisseurs commencent à craindre que la BCE se mette à s'inquiéter de la force de l'euro, "car un euro cher pourrait mettre en danger les perspectives de croissance de la zone euro".Les investisseurs décortiqueront jeudi le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE en quête d'indices sur les perspectives monétaires de l'institution, même si son président, Mario Draghi, a clairement dit que la banque centrale ne relèverait pas ses taux d'intérêt avant fin 2018.Les cambistes scrutaient par ailleurs l'Allemagne où conservateurs et sociaux-démocrates poursuivent leurs discussions exploratoires pour tenter de mettre sur pied un gouvernement près de 3 mois et demi après les élections.Dans ce contexte d'incertitudes, ils faisaient peu de cas mardi du nouveau recul du taux de chômage dans la zone euro en novembre, une baisse conforme aux attentes.Pour David Madden, analyste chez CMC Markets, cette baisse du taux de chômage à 8,7%, son niveau le plus faible en neuf ans, "met en lumière à quel point la politique accommodante de la BCE a été efficace ces dernières années".Mais "avec une amélioration des conditions économiques en Europe qui aident l'euro et des perspectives pour le dollar toujours bancales du fait des inquiétudes liées à (la faiblesse de) l'inflation aux États-Unis", la tendance reste résolument haussière pour la monnaie unique face au billet vert, a estimé Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.En quête de nouveaux indices sur la santé des États-Unis, les investisseurs scruteront en outre jeudi la publication des prix à la production de décembre, avant les chiffres de l'inflation et des ventes au détail, également pour décembre, vendredi.Les cambistes étaient aussi attentifs à des prises de parole de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette semaine.Le premier à s'exprimer, le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic, s'est montré prudent lundi, se disant à l'aise avec le lent retrait des mesures accommodantes de l'institution, a relevé Lee Hardman, analyste chez MUFG."Ces propos renforcent l'idée que l'obstacle que la Fed va devoir surmonter pour accélérer le rythme du relèvement de ses taux d'intérêt est très élevé", alors qu'une telle accélération aurait le potentiel de renverser la tendance actuellement à la baisse pour le dollar, a expliqué M. Hardman.Vers 17H00 GMT, la livre britannique restait quasi stable face à la monnaie unique européenne, à 88,19 pence pour un euro, et baissait face au billet vert, à 1,3519 dollar pour une livre.La devise suisse perdait du terrain face à l'euro, à 1,1721 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9830 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,5297 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,4998 yuans lundi à 15H10 GMT. Vendredi, le cours du renminbi (autre nom du yuan) avait terminé à 6,4885 yuans, son niveau le plus fort en fin d'échanges depuis fin avril 2016.L'once d'or a fini à 1.311 dollars au fixing du soir, contre 1.319,95 dollars lundi.Le bitcoin valait 14.958,35 dollars contre 14.932,05 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi-------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,1923 1,1967EUR/JPY 134,13 135,34EUR/CHF 1,1721 1,1696EUR/GBP 0,8819 0,8821USD/JPY 112,49 113,09USD/CHF 0,9830 0,9773GBP/USD 1,3519 1,3567acd/js/pb(AWP / 09.01.2018 18h06)