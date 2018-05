L'euro poursuit sa baisse face au dollar, pénalisé par l'Italie

Londres (awp/afp) - L'euro touchait lundi un plus bas depuis mi-novembre face au dollar, la monnaie unique souffrant toujours des incertitudes sur l'Italie où la coalition antisystème doit présenter dans la journée son choix du futur chef de gouvernement.Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1741 dollar, après être descendu vers 07H00 GMT jusqu'à 1,1717 dollar, son plus bas niveau depuis la mi-novembre. Vendredi à 21H00 GMT, il valait 1,1772 dollar.La monnaie unique européenne montait en revanche face à la devise japonaise à 130,70 yens, contre 130,39 yens vendredi soir.Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne à 111,32 yens contre 110,78 yens vendredi. Vers 07H00 GMT, il est monté à 111,40 yens, son plus haut niveau depuis mi-janvier.Pour Kit Juckes, analyste pour Société Générale, le lundi de Pentecôte respecté dans plusieurs pays d'Europe risque d'accroître la tendance déjà observée généralement le lundi, c'est-à-dire une attention concentrée sur de "vieux événements" jusqu'à ce quelque chose de nouveau entre en scène."Toutefois, difficile de voir ce qui pourrait empêcher le bloc euro (au sens large) de rester sous pression", a-t-il ajouté.La monnaie unique poursuivait ainsi son mouvement de baisse entamé depuis un mois et qui a connu un nouvel épisode vendredi après l'annonce d'un programme commun de gouvernement conclu en Italie entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue.Suite à l'annonce d'un accord conclu, "le rendement à 10 ans italien a grimpé de 11 points de base vendredi à 2,22%, le plus haut niveau depuis le mois de juillet de l'année dernière", ont rappelé les analystes de Saxo Banque.Si le projet n'évoque pas la sortie de l'euro, il veut relancer la demande et abandonner l'austérité, ce qui fait craindre aux marchés un possible dérapage budgétaire.Le "contrat de gouvernement" signé par le M5S et la Ligue promet ainsi une politique de croissance plutôt que d'austérité pour combler les déficits, un rabaissement de l'âge de la retraite, la fermeté contre la corruption et un tour de vis sécuritaire anti-immigrés et anti-islam.Les deux partis doivent présenter lundi au président Sergio Mattarella, et à tout le pays, leur choix pour le chef de leur futur gouvernement populiste.Le rendez-vous, pas encore fixé, est attendu dans l'après-midi.Le dollar, de son côté, bénéficiait de l'annonce d'un accord de principe entre la Chine et les États-Unis pour réduire le déficit commercial américain, éloignant ainsi le spectre d'une guerre commerciale."Un apaisement des risques d'escalade sera un catalyseur positif pour le dollar et les actions du monde entier, tandis que la demande pour les valeurs refuges telles que l'or et le yen japonnais va rester contenue", a résumé Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities, alors que ces deux actifs ont touché lundi des plus bas depuis plusieurs mois.La livre est également tombée, vers 08H00 GMT, à un plus bas depuis fin décembre face au dollar à 1,3395 dollar.Côté indicateurs, les investisseurs surveilleront cette semaine l'activité manufacturière et des services en zone euro, les chiffres sur l'inflation et les ventes au détail au Royaume-Uni ainsi que les comptes-rendus des dernières réunions des banques centrales américaine et européenne.Vers 09H00 GMT, l'or valait 1.284,22 dollars, après être tombé deux heures plus tôt à 1.282,16 dollars, son plus bas niveau depuis fin décembre. Vendredi vers 21H00 GMT, l'or valait 1.292,60 dollars.Le bitcoin valait 8.509,71 dollars, contre 8.229,58 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3893 yuans pour un dollar, contre 6,380 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.Cours de lundi Cours de vendredi---------------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1741 1,1772EUR/JPY 130,70 130,39EUR/CHF 1,1730 1,1740EUR/GBP 0,8760 0,8739USD/JPY 111,32 110,78USD/CHF 0,9990 0,9980GBP/USD 1,3403 1,3469bur-ktr/pn/php(AWP / 21.05.2018 11h20)