L'euro poursuit sa hausse face au dollar

Paris (awp/afp) - L'euro poursuivait sa hausse face au dollar mardi, évoluant à ses plus hauts niveaux depuis plus de trois mois, dans un marché calme après les fêtes du Nouvel An.Vers 07H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,2029 dollar, contre 1,2005 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 135,53 yens, contre 135,28 yens vendredi soir.Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne à 112,67 yens contre 112,69 yens vendredi.Dans un marché aux faibles volumes d'échanges après la période de fêtes, les cambistes continuaient de vendre leurs dollars dans le sillage de la plus forte baisse du rendement des bons du Trésor américains en quatre mois mercredi.Selon des analystes, le dollar a été incapable depuis plusieurs mois de capitaliser sur l'amélioration des perspectives économiques des États-Unis, sur les prévisions de resserrement de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et sur le fait qu'il existe une divergence de politique et de calendrier entre la Fed et les autres banques centrales.Lors de sa dernière réunion à la mi-décembre, la Fed a relevé ses taux d'intérêt dans une fourchette de 1,25% à 1,50%, comme le prévoyaient les marchés. Il s'agissait de la troisième hausse du coût du crédit de l'année.La banque centrale américaine s'attend pour 2018 à une croissance nettement plus soutenue et à un taux de chômage sous la barre des 4%. Elle envisage trois relèvements de taux d'intérêt reflétant, malgré l'accélération de la croissance, des doutes sur la trajectoire de l'inflation qui devrait s'établir à 1,9%, toujours en deçà de l'objectif des 2%.Mais certains acteurs du marché semblent douter que l'institution puisse effectuer toutes ces hausses de taux d'intérêt alors que les perspectives économiques américaines se ternissent.Vers 07H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,90 pence pour un euro, et poursuivait sa hausse face au billet vert, à 1,3530 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1707 franc suisse pour un euro, et montait face à la devise américaine, à 0,9732 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,4952 yuans pour un dollar contre 6,5075 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30 GMT.Le bitcoin s'établissait à 13.414,21 dollars contre 14.310,94 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de vendredi--------------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2029 1,2005EUR/JPY 135,53 135,28EUR/CHF 1,1707 1,1703EUR/GBP 0,8890 0,8881USD/JPY 112,67 112,69USD/CHF 0,9732 0,9743GBP/USD 1,3530 1,3513afp/rp(AWP / 02.01.2018 09h31)