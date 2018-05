L'euro poursuit son déclin face au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro touchait mardi un nouveau plus bas depuis fin décembre face au dollar après une prise de parole du président de la Réserve fédérale américaine et alors que l'incertitude politique en Italie se poursuit.Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1850 dollar, contre 1,1922 dollar lundi à 21H00 GMT. Quelques minutes plus tôt, l'euro avait touché un nouveau plus bas depuis fin décembre 2017 à 1,1838.La monnaie unique européenne perdait du terrain face à la devise japonaise à 129,43 yens, contre 130,07 yens lundi soir.Le billet vert évoluait en légère hausse face à la monnaie nipponne à 109,22 yens, contre 109,09 yens la veille.La monnaie unique continue à être "plombée en partie par un récent fléchissement dans les données économiques en provenance de la zone euro", a souligné M. Hardman.Ce ralentissement pèse sur l'euro car, selon les investisseurs, il oblige la Banque centrale européenne à rester très prudente dans la normalisation de sa politique accommodante en maintenant ses taux d'intérêt au plus bas.M. Hardman a également évoqué l'incertitude politique en Italie, mais avec un "impact limité" pour l'instant.Au contraire, pour John Plassard de Mirabaud Securities, la baisse de l'euro "est une nouvelle fois à mettre sur les péripéties politiques en Italie" avec la "proposition (du président) qui rendrait une nouvelle fois le pays ingouvernable".Faute d'accord sur une majorité parlementaire depuis les dernières élections, le président italien Sergio Mattarella a annoncé lundi qu'il allait proposer un gouvernement "politiquement neutre" pour diriger le pays jusqu'en décembre.L'événement politique de la journée se passera de l'autre côté de l'Atlantique avec à 18H00 GMT la décision de Donald Trump concernant l'accord sur le nucléaire iranien.Si le consensus plaide pour une sortie de l'accord, les conséquences à court terme sur les principales devises ne devraient pas être significatives, à l'exception peut-être du yen."Si l'aversion au risque s'intensifie après la +décision+ de M. Trump sur l'accord iranien, l'envolée vers les valeurs refuges pourrait doper le yen", a estimé Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.Plus tôt dans la journée, la prise de parole de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, lors d'une conférence à Zurich, a fait monter le dollar.Selon lui, les attentes des intervenants de marchés semblent "raisonnablement bien alignées" sur la stratégie mise en oeuvre par la Fed, "ce qui suggère que les marchés ne devraient pas être surpris par nos actes si l'économie continue à évoluer conformément aux attentes", a-t-il ajouté, alors que les analystes hésitent entre un total de trois ou quatre hausses de taux en 2018.Un relèvement des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.Jeudi, les marchés surveilleront le rapport américain sur l'indice des prix à la consommation pour avril.Il devrait confirmer, ou non, la lecture haussière des marchés sur l'économie américaine et la trajectoire de hausse des taux de la Fed.Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.307,18 dollars, contre 1.314,13 dollars lundi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.119,04 dollars, contre 9.437,62 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3695 yuans pour un dollar, contre 6,3667 yuans pour un dollar lundi vers 15H30 GMT.Cours de mardi Cours de lundi---------------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1850 1,1922EUR/JPY 129,43 130,07EUR/CHF 1,1890 1,1954EUR/GBP 0,8773 0,8794USD/JPY 109,22 109,09USD/CHF 1,0033 1,0027GBP/USD 1,3505 1,3557bur-ktr/js/az(AWP / 08.05.2018 16h09)