L'euro progresse face au dollar, après de fortes turbulences sur les marchés

Tokyo (awp/afp) - L'euro progressait mercredi face au dollar dans un marché se reprenant après de fortes turbulences sur les places financières dans le monde.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2393 dollar contre 1,2376 dollar mardi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne se repliait en revanche face à la devise japonaise à 135,27 yens pour un euro contre 135,57 yens mardi soir.Le billet vert reculait lui aussi face à la monnaie nipponne à 109,15 yens pour un dollar contre 109,54 yens la veille.Le marché se stabilisait quelque peu après que le dollar, fort de son statut de valeur refuge en période de tumultes, se soit "stabilisé en même temps que le reste des marchés financiers", a remarqué Sireen Harajli de Mizuho.Les Bourses américaines, saisi d'un mouvement de panique après plusieurs mois d'euphorie boursière, ont en effet dégringolé lundi, provoquant un effet domino sur les marchés asiatiques et européens et entraînant un afflux d'investisseurs vers les actifs jugés moins risqués comme la devise américaine.Mais le calme est revenu à Wall Street mardi où, après un début de séance en dents de scie, les indices ont terminé en nette hausse.Ce retour au vert des indices américains a été notamment permis par une détente du marché obligataire, dont la forte tension avait déclenché un mouvement de panique outre-Atlantique, sur fond de crainte d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu."Le marché s'est stabilisé en même temps que s'éloignait le sentiment de risque", a déclaré à l'AFP Minori Uchida, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux de la Banque of Tokyo-Mitsubishi UFJ."Mais les paramètres pour soutenir davantage le dollar sont limités", a ajouté Minori Uchida, soulignant que la devise américaine devrait se situer dans une zone de fluctuation limitée, les investisseurs continuant de surveiller les actions américaines et les rendements obligataires.Selon Stephen Innes, responsable des transactions Asie-Pacifique chez Oanda, la paire "EUR/USD entre dans une phase de consolidation à court terme".Du côté des indicateurs, la France dévoilera les chiffres du commerce extérieur en décembre plus tard dans la journée tandis que l'Allemagne a annoncé un recul de 0,6% de sa production en décembre. Les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux Etats-Unis sont également attendus ainsi que les crédits à la consommation en décembre.Vers 07H00 GMT, la livre britannique montait un peu face à la monnaie unique européenne, à 88,61 pence pour un euro, et plus nettement face au billet vert, à 1,3985 dollar pour une livre.La devise suisse progressait très légèrement face à l'euro, à 1,1583 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9346 franc pour un dollar.La monnaie chinoise montait à 6,2574 yuans pour un dollar contre 6,2907 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 7.412,00 dollars, contre 7.125,79 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi-------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2393 1,2376EUR/JPY 135,27 135,57EUR/CHF 1,1583 1,1588EUR/GBP 0,8861 0,8873USD/JPY 109,15 109,54USD/CHF 0,9346 0,9356GBP/USD 1,3985 1,3948bur-mml/spi(AWP / 07.02.2018 09h08)