L'euro progresse face au dollar, marché atone en fin d'année

New York (awp/afp) - L'euro progressait mercredi face au dollar dans un marché atone, avec des volumes échangés très réduits entre les fêtes de fin d'année.Vers 19H00 GMT (20H00 HEC), l'euro valait 1,1900 dollar contre 1,1864 dollar mardi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne remontait également face à la devise japonaise à 134,75 yens contre 134,29 yens pour un euro mardi soir.Le billet vert reculait un peu face à la monnaie nipponne à 113,24 yens contre 113,19 yens la veille."Outre le manque de nouvelles informations, de nombreux acteurs du marché prennent tout simplement leurs vacances, et vu le manque de volatilité, les investisseurs ne vont pas écourter leurs congés pour si peu", a commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda.Les cambistes délaissent les marchés en cette semaine prise entre les fêtes de Noël - les principales places financières sont restées fermées lundi, et certaines même mardi - et celles du jour de l'An.Dans ce contexte, l'euro s'inscrivait en légère hausse face au dollar après avoir souffert en fin de semaine dernière des inquiétudes des marchés avant les élections régionales anticipées de jeudi en Catalogne. Elles ont finalement vu les partis indépendantistes à nouveau remporter la majorité absolue au parlement catalan. Madrid a assuré que la tutelle de la région serait levée une fois que le nouveau parlement catalan aurait investi l'exécutif régional.Les investisseurs ont par ailleurs pris connaissance de deux indicateurs aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements pour le mois de novembre, et la confiance des consommateurs pour le mois de décembre.Le premier a très faiblement augmenté, dépassant néanmoins les attentes des analystes. Il reste ainsi à son plus haut niveau depuis juin et est de 0,8% supérieur à celui de 2016.Quoique encore à un niveau solide, le second s'est érodé plus que prévu après avoir atteint un pic en novembre.L'affaiblissement de ce dernier indicateur était plus sensible pour les investisseurs. "Il s'agit du dernier mois avant la fin de l'année, cruciale pour les commerces", ont commenté les analystes de Currencies Direct.Par ailleurs, "la monnaie européenne a semblé subir un +flash crash+ le jour de Noël" face au dollar", ont indiqué les analystes de Wells Fargo, la devise ayant chuté pendant un instant le 25 décembre."L'euro s'est complètement remis de ce +flash crash+ de près de 3%", ont commenté les analystes de Marc to Market.Vers 19H00 GMT, la livre britannique restait stable face à la monnaie unique européenne à 88,81 pence pour un euro, mais poursuivait sa hausse face au billet vert à 1,3399 dollar pour une livre.La devise suisse se stabilisait face à l'euro à 1,1736 franc suisse pour un euro, et montait face à la devise américaine à 0,9862 franc pour un dollar.La monnaie chinoise se repliait face au billet vert à 6,5564 yuans pour un dollar vers 15H30 GMT contre 6,5491 yuans pour un dollar mardi à 14H45 GMT.L'once d'or s'échangeait contre 1.279,40 dollars au fixing du soir, avant d'atteindre vers 16H30 GMT son plus haut niveau depuis près d'un mois à 1.287,68 dollars, à comparer à 1.268,05 dollars au fixing de vendredi matin, dernier fixing officiel sur le marché londonien.Le bitcoin s'établissait à 15.142,11 dollars contre 15.970,07 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi-------------------------------------19H00 22H00 GMTEUR/USD 1,1900 1,1864EUR/JPY 134,75 134,29EUR/CHF 1,1736 1,1738EUR/GBP 0,8881 0,8870USD/JPY 113,24 113,19USD/CHF 0,9862 0,9894GBP/USD 1,3399 1,3374bur-alb/vmt/pb(AWP / 27.12.2017 20h29)