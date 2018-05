L'euro rebondit face au dollar, l'Italie toujours au centre de l'attention

Londres (awp/afp) - L'euro rebondissait mercredi face au dollar, après un plongeon la veille et alors que l'incertitude politique en Italie continue de concentrer l'attention du marché.Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), la monnaie unique européenne valait 1,1619 dollar, contre 1,1540 dollar mardi à 21H00 GMT et 1,1625 dollar lundi soir. La monnaie européenne est tombée mardi en cours de séance à 1,1510 dollar, son plus bas niveau depuis juillet 2017.La devise européenne montait face à la monnaie nippone, à 126,50 yens, contre 125,51 yens mardi soir.Le dollar gagnait légèrement du terrain face à la devise japonaise, à 108,87 yens contre 108,77 yens la veille."Les inquiétudes concernant la situation politique italienne semblent s'être calmées, mais avec les Etats-Unis qui cherchent à imposer des droits de douane à la Chine, il y a un nouveau mouvement vers les valeurs refuges", a expliqué Joshua Mahony, analyste pour IG.Malgré la perspective d'un accord il y a dix jours, Washington a dévoilé mardi que des mesures punitives contre la Chine avec l'instauration de droits de douane sur des importations chinoises étaient toujours en préparation.La veille, l'euro avait particulièrement souffert de la perspective de nouvelles élections en Italie, alors que les partis antisystème semblent favoris dans les sondages.Le "spread" (l'écart) entre les taux italien et allemand, symbolisant la confiance des marchés dans la zone euro, avait notamment bondi au-dessus des 300 points de base, avant de redescendre mercredi.Mercredi, l'Italie attendait dans la confusion la formation du gouvernement de Carlo Cottarelli, prévue initialement la veille, alors qu'aucun des grands partis n'envisage de voter la confiance.Ce gouvernement technique devrait se contenter d'expédier les affaires courantes avant de nouvelles élections, qui pourraient se tenir le 29 juillet selon plusieurs médias.Pour plusieurs analystes, le veto présidentiel italien à un ministre des Finances eurosceptique pourrait transformer les nouvelles élections en referendum pour ou contre l'Union européenne.Du côté des indicateurs, l'euro bénéficiait du chiffre du taux de chômage allemand, qui a atteint un nouveau plus bas historique en mai, à 5,2% et d'une accélération surprise de l'inflation en mai, à 2,2% sur un an, toujours en Allemagne."Le message principal de cet ensemble de données est qu'un rebond de l'économie est en cours mais que les (déconvenues) ponctuelles n'ont pas encore disparu", a mis en avant Carsten Brzeski, analyste pour INGMais pour lui, loin de faciliter l'action de la Banque centrale européenne, ces chiffres viennent au contraire compliquer son calendrier alors que la question du calendrier de normalisation de la politique monétaire se fait de plus en plus pressente."Le débat encore indécis pour savoir si le ralentissement de l'économie de la zone euro est temporaire ou le début d'une baisse prolongée, l'augmentation des prix du pétrole et les derniers développements en Italie ont clairement compliqué la vie de la BCE", a souligné M. Brzeski.Du côté du billet vert, les investisseurs digéraient les chiffres de l'enquête mensuelle d'ADP sur l'emploi privé.En mai, le secteur privé a créé 178.000 nouveaux postes, contre 190.000 attendus, et le chiffre d'avril a été révisé à 163.000 (204.000 initialement).Ces chiffres sont considérés comme une première indication avant le rapport mensuel sur l'emploi, publié vendredi.Vers 14H00 GMT, l'once d'or valait 1.300,80 dollars, contre 1.298,85 dollars mardi.La monnaie chinoise valait 6,4195 yuans pour un dollar, contre 6,4176 yuans mardi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 7.506,40 dollars, contre 7.501,54 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi--------------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1619 1,1540EUR/JPY 126,50 125,51EUR/CHF 1,1482 1,1439EUR/GBP 0,8741 0,8710USD/JPY 108,87 108,77USD/CHF 0,9881 0,9913GBP/USD 1,3293 1,3249bur-ktr/jbo/az(AWP / 30.05.2018 16h06)