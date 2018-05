L'euro recule face au dollar, Trump inquiète

Tokyo (awp/afp) - L'euro reculait vendredi face au dollar, les investisseurs s'inquiétant des annonces de Donald Trump d'annuler la réunion prévue avec Kim Jong Un et de menacer de durcir les droits de douane sur les importations de véhicules.Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,1705 dollar contre 1,1720 dollar la veille à 21H00 GMT.La monnaie unique européenne progressait par rapport à la devise japonaise à 128,12 yens, contre 128,03 yens jeudi soir.Le billet vert progressait aussi face à la monnaie nipponne à 109,46 yens contre 109,26 yens jeudi soir."Le marché va rester volatil jusqu'à ce qu'émerge plus de cohérence dans la guerre commerciale et la situation en Corée du Nord", a expliqué Stephen Innes, directeur de la région Asie Pacifique chez Oanda.La Corée du Nord a affirmé vendredi qu'elle était toujours prête à dialoguer avec Washington "à tout moment", malgré l'annulation par Donald Trump du sommet prévu dans moins de trois semaines à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong Un, un revirement qui plonge une nouvelle fois la péninsule coréenne dans l'incertitude."Il est possible que la Corée du Nord fasse en sorte de renouer le dialogue avec les Etats-Unis, ont indiqué les stratégistes de Mizuho Securities, pour qui le billet vert devrait rester sous pression en raison des risques géopolitiques du moment.Dans ce contexte, "une possible hausse des taxes douanières sur les importations de voitures pousse à court terme les investisseurs à plus de prudence", selon eux.L'Union européenne et le secteur automobile ont exprimé jeudi leur exaspération face aux menaces américaines d'imposer des taxes douanières accrues au nom de la "sécurité nationale", nourrissant les craintes d'un conflit commercial américano-européen.Le président Donald Trump a ordonné mercredi une enquête sur les importations de véhicules aux Etats-Unis "pour déterminer leur impact sur la sécurité nationale".La publication jeudi des minutes de la réunion d'avril de la Banque centrale européenne, qui s'était conclue par un statu quo en matière de politique monétaire, n'a pas semblé avoir beaucoup d'effet d'après les observateurs.D'autant que la croissance de l'activité privée en zone euro a ralenti en mai à son plus bas niveau depuis un an et demi, selon une première estimation de l'indice PMI publié mercredi.Les mesures accommodantes de la BCE pour soutenir l'économie de la zone euro contribuent à rendre l'euro moins rémunérateur, et donc moins attractif pour les cambistes.Vers 06H00 GMT, l'or s'échangeait à 1.302,22 dollars, contre 1.304,61 dollars la veille.Le bitcoin évoluait à 7.626,67 dollars, contre 7.552,44 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3893 yuans contre 6.3784 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.Cours de vendredi Cours de jeudi-------------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1705 1,1720EUR/JPY 128,12 128,03EUR/CHF 1,1616 1,1619EUR/GBP 0,8759 0,8757USD/JPY 109,46 109,26USD/CHF 0,9924 0,9916GBP/USD 1,3363 1,3381bur-mcj/nas(AWP / 25.05.2018 08h41)