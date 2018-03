L'euro recule face au dollar aidé par une meilleure croissance américaine que

prévuLondres (awp/afp) - L'euro perdait du terrain mercredi à l'approche des congés de Pâques face à un dollar dopé par la révision à la hausse de la croissance américaine pour le quatrième trimestre.Vers 15H30 GMT (17H30 heure de Paris), l'euro valait 1,2347 dollar, contre 1,2403 dollar mardi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 131,13 yens, contre 130,65 yens mardi à 21H00 GMT.Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne à 106,22 yens, contre 105,34 yens pour un dollar la veille au soir.Le dollar reprenait des couleurs après avoir été mis sous pression la semaine dernière avec la réunion de la Réserve fédérale américaine et les menaces de Trump à l'égard de la Chine.Les investisseurs ont bien accueilli les révisions à la hausse de la croissance aux Etats-Unis pour le quatrième trimestre.Alors que le consensus tablait sur une révision à 2,6%, celle-ci s'est portée à 2,9% en rythme annuel.Selon Lukman Otunuga, analyste pour FXTM, cette hausse plus importante que prévu accroît "les anticipations comme quoi la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait relever ces taux plus (que trois fois) cette année."Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes."Le rebond du dollar après les bons chiffres sur la croissance a fait baisser les autres grandes devises", a ajouté Jasper Lawler, de London Capital Group, précisant que le billet vert pourrait être soutenu par son statut de valeur refuge, tant que les incertitudes concernant le commerce mondial demeurent.Le dollar a été récemment affecté par la possibilité d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, alors que le président américain a menacé la semaine dernière de taxer lourdement certaines importations chinoises, à hauteur de 60 milliards de dollars.Mais les deux pays ont entamé des négociations et selon les analystes, les menaces pourraient plus ressembler à un outil de négociation qu'à de réelles options, ce qui rassure les investisseurs.Pour le reste, le marché restait stable alors que les congés de Pâques approchent."Il y a un manque notable d'événement majeur et de publication d'indicateur en amont de la période", a fait remarqué Lee Hardman, analyste pour MUFG.Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities, a toutefois nuancé ce propos en précisant que la période était aussi une fin de trimestre et qu'en ce sens, les acteurs financiers majeurs vont être tentés d'encaisser leurs profits ou de limiter leurs pertes."Dans un environnement peu volatil, les effets de ces réajustements de portefeuilles sont toujours amplifiés", a-t-il ajouté.Vers 15H30 GMT, la monnaie chinoise a terminé à 6,2980 yuans pour un dollar, contre 6,2830 yuans la veille.L'once d'or valait 1.332,45 dollars au fixing de mercredi contre 1.341,45 dollars mardi soir.Le bitcoin valait 7.903,89 dollars, contre 7.990,87 dollars mardi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------15H30 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2347 1,2403EUR/JPY 131,13 130,65EUR/CHF 1,1782 1,1742EUR/GBP 0,8754 0,8761USD/JPY 106,22 105,34USD/CHF 0,9543 0,9468GBP/USD 1,4105 1,4157bur-ktr/js/LyS(AWP / 28.03.2018 17h57)