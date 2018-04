L'euro recule face au dollar alors que les tensions commerciales s'éloignent

New York (awp/afp) - L'euro, lesté par des indicateurs en demi-teinte, se repliait jeudi face à un dollar profitant d'un regain de vigueur alors que s'apaisaient les tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses partenaires.Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2238 dollar, contre 1,2278 dollar mercredi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne gagnait du terrain face à la devise japonaise à 131,47 yens, contre 131,10 yens la veille au soir.Le billet vert avançait lui aussi face à la monnaie nipponne à 107,42 yens, contre 106,78 yens mercredi soir."Le marché est dominé ce jeudi par la solidité du dollar, en hausse face à toutes les grandes devises", remarque Kathy Lien de BK Asset Management.Dans le sillage de la Bourse de New York, le billet vert profite notamment selon elle de l'espoir d'une accalmie sur le front des tensions commerciales.Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a en effet évoqué jeudi une "grande possibilité" que le Canada, les Etats-Unis et le Mexique puissent s'entendre dans les prochains jours sur les grandes lignes d'un Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) renégocié.Les cambistes, au vu des commentaires de plusieurs hauts responsables, jugent par ailleurs que "les menaces de barrières douanières brandies par Washington et Pékin relèvent surtout de la posture", ajoute Mme Lien.La montée des tensions entre les deux pays mardi et mercredi avait déclenché de fortes turbulences sur le marché des actions. Mais les devises étaient restées calmes."Les cambistes s'appuient plus sur les fondamentaux macroéconomiques et de ce côté, il ne semble pas y avoir de changement significatif ni du côté de l'inflation, ni de la croissance, ni de l'emploi, et donc, par conséquent, pas non plus du côté de la politique monétaire", estime Hussein Sayed, analyste pour FXTM.La publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain reste l'événement de la semaine."Si les prévisions optimistes se confirment, cela devrait renforcer les attentes de voir la Réserve fédérale continuer à remonter ses taux d'intérêt cette année, ce qui est une bonne nouvelle pour le dollar", indique Mme Lien.Dernier indicateur en date sur le front de l'emploi: les demandes hebdomadaires d'allocations chômage publiées jeudi pour la semaine achevée le 31 mars ont montré une hausse sensible à 242.000, supérieure aux attentes des analystes, mais la moyenne sur quatre semaines reste toujours très basse à 228.250.De l'autre côté de l'Atlantique, "l'accélération de l'inflation (+1,4% en mars NDLR) n'a pas suffi à compenser la faiblesse des autres indicateurs", comme le ralentissement de la croissance de l'activité privée en mars ou la très légère hausse des ventes au détail en février, pour soutenir l'euro, remarque Mme Lien.Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.325,94 dollars contre 1.333,32 la veille à 21H00 GMT.La monnaie chinoise n'était pas cotée jeudi en raison de jours fériés. Elle a terminé mercredi à 6,3033 yuans pour un dollar.Le bitcoin valait 6.718,41 dollars, contre 6.830,75 dollars mercredi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi---------------------------------19H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2238 1,2278EUR/JPY 131,47 131,10EUR/CHF 1,1792 1,1798EUR/GBP 0,8741 0,8721USD/JPY 107,42 106,78USD/CHF 0,9635 0,9608GBP/USD 1,4001 1,4079bur-jum/alb/pb(AWP / 05.04.2018 21h12)